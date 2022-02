Bị truy nã, trốn từ Thanh Hóa vào Long An làm ruộng vẫn sa lưới

Chiều 4.2, thượng tá Lê Văn Phước, Trưởng công an H.Thạnh Hóa (Long An), cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Công Hùng (42 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa), là bị can bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 3.2, Công an H.Thạnh Hóa nhận tin báo có một người đàn ông lạ mặt sinh sống tại ấp Bà Luông, xã Thuận Nghĩa Hòa, H.Thạnh Hóa sinh sông đã khá lâu nhưng biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, Cảnh sát hình sự H.Thạnh Hóa tiến hành xác minh, đồng thời tiếp cận để làm rõ danh tính.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, người này tên Nguyễn Công Hùng, trùng khớp với đối tượng đang bị Công an H.Như Thành (Thanh Hóa) truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát hình sự H.Thạnh Hóa tiến hành bắt giữ Hùng, đưa về trụ sở làm việc.





Tai cơ quan công an, Hùng thừa nhận, năm 2020, do lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người nên bị Cơ quan CSĐT Công an H.Như Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Hùng nhanh chân trốn thoát vào miền Nam, sau đó đến địa bàn Long An lẩn trốn để làm ruộng.

Hiện bị can Hùng đã được Công an H.Thạnh Hóa (Long An) bàn giao Công an H.Như Thành (Thanh Hóa) thụ lý theo thẩm quyền.