Bị truy quét gắt gao, đôi tình nhân dạt ra vùng ven bán ma túy

Ngày 15.5, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đôi tình nhân Nguyễn Nhật Hoàng (22 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) và Lương Nguyễn Khánh Trang (20 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép ma túy.



Trước đó, giữa tháng 3, lực lượng trinh sát Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an H.Hòa Vang phát hiện có đôi tình nhân lạ mặt xuất hiện ở khu vực nông thôn H.Hòa Vang với biểu hiện bất minh.

Số ma túy tang vật thu giữ trong chuyên án NGUYỄN TÚ

Qua theo dõi, Công an H.Hòa Vang phát hiện Hoàng và Trang mua bán ma túy với thủ đoạn phóng xe với tốc độ cao, thường xuyên chui vào các con hẻm để đề phòng lực lượng công an theo dõi.



Đôi tình nhân Hoàng và Trang bị bắt về hành vi mua bán trái phép ma túy NGUYỄN TÚ

Tháng 4.2023, Công an H.Hòa Vang xác lập chuyên án đấu tranh, giao Đội CSĐT tội phạm ma túy chủ công.

Tiến hành mật phục, đến chiều 8.5, lực lượng công an bắt quả tang đôi tình nhân Hoàng, Trang tại thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) với tang vật 1 gói ma túy tổng hợp dạng hàng khay Ketamine và 5 viên thuốc lắc.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của đôi tình nhân này, ban chuyên án thu giữ thêm 4 gói ma túy hàng khay Ketamine, 14 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan công an, Hoàng và Trang khai nhận hành vi mua bán ma túy. Thời gian qua, do khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng liên tục bị lực lượng công an truy quét tội phạm về ma túy ở tụ điểm vũ trường, bar, karaoke... nên đôi tình nhân này quyết định dạt ra vùng ven, về khu vực nông thôn để bán ma túy.

Hoàng đã có tiền án trộm cắp tài sản. Đôi tình nhân này từ sử dụng ma túy chuyển qua mua bán, ban đầu Trang biết Hoàng tham gia mua bán ma túy nhưng không can ngăn mà còn tiếp tay để kiếm tiền tiêu xài chung. Hiện Công an H.Hòa Vang mở rộng điều tra vụ việc.