Bị U.19 Sơn La cầm hòa, đội Hà Nội lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng

Trước khi vòng 5 diễn ra, U.19 Hà Nội cùng với U.19 Phong Phú Hà Nam là 2 đội bất bại tại giải. U.19 Hà Nội đứng thứ 2 với 8 điểm, kém đội dẫn đầu là Phong Phú Hà Nam 2 điểm. Chính vì thế, việc được thi đấu sớm và chỉ phải gặp U.19 Sơn La là cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ trẻ của thủ đô có 3 điểm, qua đó tạm chiếm ngôi đầu.



Quyết tâm giành 3 điểm của U.19 Hà Nội được thể hiện rõ khi HLV Đặng Quốc Tuấn tung ra sân đội hình mạnh nhất. Sau tiếng còi khai cuộc, U.19 Hà Nội cũng đẩy cao đội hình, liên tục tấn công khiến thủ thành Hà Thị Minh Ánh của U.19 Sơn La làm việc vất vả.

U.19 Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công khiến U.19 Sơn La (áo trắng) vất vả chống đỡ ẢNH: VFF

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U.19 Hà Nội cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Cầu thủ mang về niềm vui cho U.19 Hà Nội là An Hoàng Cúc với cú dứt điểm không thể cản phá. Đáng chú ý, đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp An Hoàng Cúc lập công cho U.19 Hà Nội. Ở vòng đấu trước đó, khi U.19 Hà Nội thắng U.19 Zantino Vĩnh Phúc 3-0, An Hoàng Cúc cũng là cầu thủ mở tỷ số.

Sau bàn thắng này U.19 Hà Nội vẫn tiếp tục tấn công. Các học trò của HLV Đặng Quốc Tuấn triển khai đa dạng các hướng tấn công khiến U.19 Sơn La chỉ biết gồng mình chống đỡ. Dù vậy, những cơ hội ngon ăn đều lần lượt bị các chân sút U.19 Hà Nội bỏ lỡ.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế dẫn 1-0 cho U.19 Hà Nội thì đến phút 45+1 bất ngờ đã xảy ra. Từ pha lên bóng hiếm hoi ở trung lộ, Hải Yến xuất sắc lập công, quân bình tỷ số cho U.19 Sơn La.

U.19 Sơn La thi đấu kiên cường để giành 1 điểm ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, sức ép mà U.19 Hà Nội tạo ra càng lớn hơn. Lần lượt An Hoàng Cúc, Đặng Thị Duyên được trao cơ hội nhưng tất cả đều tỏ ra vô duyên trước khung thành của thủ môn Hà Thị Minh Ánh. Bên kia chiến tuyến, U.19 Sơn La xuống thể lực và chỉ biết co cụm phòng ngự. Dù vậy, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên vẫn thi đấu kiên cường, giữ cự ly đội hình tốt và bảo toàn tỷ số 1-1 đến hết trận.

Chỉ có 1 điểm ở trận gặp U.19 Sơn La, U.19 Hà Nội bỏ lỡ cơ hội vươn lên đứng đầu bảng. Đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn có 9 điểm sau 5 trận, đứng thứ 2 tại giải. Trong khi đó, 1 điểm quý giá ở trận này giúp CLB Sơn La đứng thứ 5 với 4 điểm, bằng đội xếp thứ 4 là U.19 TP.HCM.