Thất bại choáng váng của HLV Phạm Minh Đức và đội U.19 Hà Nội

Sau mùa giải 2023 không thành công khi chưa thể tìm lại niềm vui vô địch như trước đó, đội Hà Nội rất nung nấu quyết tâm tìm lại chính mình, nhất là khi có sự trở lại của HLV Phạm Minh Đức, một chuyên gia từng rất mát tay khi 3 lần vô địch U.21 với đội bóng thủ đô (2015, 2016, 2018).

Điều đó thể hiện ngay ở trận đầu tiên khi Hà Nội thắng đậm Trung tâm thể thao Đào Hà đến 8-0. Ngay trận thứ hai hòa PVF-CAND, đội bóng thủ đô cũng chơi lấn lướt hơn và dẫn trước 1-0 trước khi bị gỡ hòa ở phút bù giờ. Tưởng chừng thuận lợi đó giúp cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ tạo được thế đứng mạnh mẽ, ít nhất là cũng có trận hòa với đội chủ nhà Thể Công Viettel ở bảng A.



Pha gây sóng gió trong trận Thể Công Viettel- Hà Nội (áo vàng) Quỳnh Nga

Hàng thủ Hà Nội không thể ngăn được pha đi bóng của đội Thể Công Viettel Quỳnh Nga

Thế nhưng mọi chờ đợi Hà Nội sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình đã tan thành mây khói khi họ để thua đậm 0-4 trước đối thủ đồng cân lạng với mình. Các bàn thắng của Thể Công Viettel chia đều cho 2 hiệp. Đặc biệt 2 bàn thắng chớp nhoáng của Tiêu Trung Hiếu và Đoàn Thế Phong chỉ trong vòng 2 phút 20 và 22 đã đánh gục Hà Nội khiến cho áp lực đè nặng lên những đôi chân của Hoàng Văn Tuyến, Lê Trí Phong, Trần Văn Vẫn hay Nguyễn Cảnh Tài. Càng đá, càng nôn nóng tấn công Hà Nội càng va vào bức tường phòng ngự của đội chủ nhà giăng ra và tỏ ra bế tắc. Trong khi đó Thể Công Viettel sau khi có 2 bàn thuận lợi đã chơi tự ti hơn. Hiệp 2 tận dụng sai lầm của Hà Nội, tiền đạo tuyển U.17 và U.20 Nguyễn Công Phương ghi bàn thứ 3 trước khi Huỳnh Kim Huy ấn định kết quả chung cuộc 4-0.

PVF-CAND thắng Nam Định Quỳnh Nga

Thất bại choáng váng này khiến thầy trò HLV Phạm Minh Đức đối mặt với nguy cơ mất suất nhì bảng về tay của đội bóng trẻ PVF-CAND khi đội hình 2 của lò đào tạo tại Hưng Yên đã thắng Nam Định 4-2. Trịnh Long Vũ đã ghi cú đúp, 2 bàn còn lại do Nguyễn Đức Nhật và Phạm Lê Triệu ghi. Trận đấu này khá căng thẳng khi có 2 thẻ đỏ cho HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định và trung vệ Phạm Huy Phong của PVF-CAND. Hiện PVF-CAND đang dẫn đầu hơn Hà Nội đến 4 điểm.

Niềm vui của U.19 Thể Công Viettel Quỳnh Nga

Các kết quả khác: Tại bảng B, Đông Á Thanh Hóa thắng Hà Tĩnh 5-0 với cú đúp của Lê Bá Nam và các bàn thắng của Lê Văn Thuận, Hà Văn Việt và Nguyễn Trung Đại Nghĩa. Trận còn lại, PVF thắng Luxury Hạ Long 7-0 do Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Trung Đức Vũ mỗi người ghi 2 bàn, các bàn thắng còn lại do Phùng Quang Tú, Khúc Trương Hiếu và Trần Gia Hưng.

Sông Lam Nghệ An đã vượt lên ở bảng C khi thắng chủ nhà Huế 2-1 với cú đúp của Nguyễn Trọng Sơn. Trận còn lại, Đà Nẵng và Quảng Nam hòa 0-0. Không có bất ngờ ở bảng D khi Hoàng Anh Gia Lai thắng Kon Tum 5-0 do Nguyễn Minh Tâm ghi 2 bàn và các bàn còn lại của Ngô Trung Thắng, Nguyễn Bảo Đức và Nguyễn Huy Hoàng. Trận còn lại Bình Định thắng Gama Vĩnh Phúc 2-0 với cú đúp của Nguyễn Gia Bảo.

Trận HAGL thắng đậm Kon Tum Minh Trần

Trận Bình Định thắng Gama Vĩnh Phúc Minh Trần

Tại bảng E, chủ nhà Bình Phước vươn lên dẫn đầu sau khi thắng Lâm Đồng 1-0 do Trần Quốc Khánh ghi. Trận còn lại Phú Yên hòa Đắk Lắk 0-0. Còn ở bảng F, chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ thất bại 1-3 trước Long An. Tiền đạo Nguyễn Như Ý ghi hat-trick cho Long An. Trong khi đó TP.HCM thắng đậm Đồng Nai 7-0 do Nguyễn Quang Thế và Trương Lĩnh Nam mỗi người ghi 2 bàn. Các bàn còn lại do Phan Văn Thành Đạt, Vương Tấn Phát và Lê Bửu Quốc Anh ghi. Thú vị khi bảng này có đến 4 đội TP.HCM, Long An, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 6 điểm nên từng trận sắp tới sẽ rất hấp dẫn và cam go.

Trận Đồng Tháp thắng An Giang (áo trắng) Khả Hòa

Đồng Tháp đã vươn lên dẫn đầu bảng G sau khi thắng An Giang 2-1 do Nguyễn Hữu Thiện và Nguyễn Võ Phú Cường ghi. Trận còn lại, chủ nhà Tiền Giang thắng Vĩnh Long 5-2 với 2 bàn thắng của Trần Thanh Phong, Trần Duy Quan, Trương Hùng Phú và Trần Nguyễn Xuân Thịnh.

U.19 Vĩnh Long sụp đổ sau khi thua Tiền Giang Khả Hòa