Bị vây bắt, nghi can trộm cắp dùng dao chống trả rồi tự đâm vào cổ

Ngày 8.4, thông tin từ Công an TP.Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Nhật Trường (40 tuổi, ngụ P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi phạm Nguyễn Nhật Trường (áo đen) tại cơ quan công an CÔNG AN TP.TAM ĐIỆP

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 6.4, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Công an TP.Tam Điệp phát hiện Nguyễn Nhật Trường trộm cắp tài sản của cửa hàng FPT (tại tổ 8, P.Trung Sơn, TP.Tam Điệp) nên tổ chức truy đuổi, vây bắt.

Phát hiện bị truy đuổi, Trường bỏ chạy nhưng chạy được khoảng 600 m (tính từ điểm trộm cắp tài sản) thì bị lực lượng công an bao vây. Lúc này, Trường rút trong người ra 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) chống trả lực lượng công an. Tiếp đó, Trường tự dùng dao đâm vào vùng cổ của mình nhằm uy hiếp lực lượng công an để tẩu thoát.

Tuy nhiên, Công an TP.Tam Điệp tiếp tục tăng cường lực lượng, bao vây và tuyên truyền, thuyết phục. Đến 6 giờ cùng ngày, Trường bị khống chế và được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Hiện vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của nghi can này.

Về tang vật, lực lượng công an thu giữ 40 điện thoại di động các loại, 10 máy tính bảng (tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng), là tang vật do Trường trộm cắp.

Cũng theo điều tra của Công an TP.Tam Điệp, Nguyễn Nhật Trường người nghiện ma túy và có 4 tiền án về các tội che giấu tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.