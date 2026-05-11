Bidiphar khởi động dự án chuyển đổi số quy mô lớn

Ngày 11.5, tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) phối hợp cùng Citek khởi động dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong ngành dược phẩm với hàng loạt hạng mục trọng điểm như nâng cấp hệ thống quản trị SAP ERP lên SAP S/4HANA Private Cloud.

Hai đơn vị ký kết triển khai các giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất thuốc của Liên minh châu Âu (EU), áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, ứng dụng QR Code và xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ phân tích, điều hành.

Lãnh đạo Bidiphar (trái) và Citek khởi động dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong ngành dược phẩm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Bidiphar, dự án là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành dược phẩm. Thay vì cải tiến riêng lẻ từng hệ thống, doanh nghiệp lựa chọn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng hiệu quả vận hành, minh bạch dữ liệu và đáp ứng yêu cầu tuân thủ quốc tế.

Bidiphar là một trong những doanh nghiệp dược tại Việt Nam tiên phong triển khai SAP ERP từ năm 2014. Sau hơn 10 năm vận hành, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp lên SAP S/4HANA Private Cloud - giải pháp quản trị thế hệ mới của Tập đoàn SAP (Đức).

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Bidiphar, cho biết doanh nghiệp lựa chọn chuyển đổi số để chuẩn hóa quy trình, tối ưu vận hành và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu.

"Đây chính là lời khẳng định mạnh mẽ của Bidiphar trong việc ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa quy trình", bà Hương nói.