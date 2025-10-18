Ô xy y tế là thuốc thiết yếu không có dược phẩm thay thế

Dự án "Tăng cường sử dụng ô xy y tế và hệ sinh thái chăm sóc hô hấp tại VN" (dự án SOURCE) được Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Tổ chức PATH triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025.

Ô xy y tế rất cần được cung cấp kịp thời an toàn cho bệnh nhân hô hấp có chỉ định ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tại lễ tổng kết dự án được tổ chức ngày 16.10, đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết dự án đã hoàn thiện khung chính sách và ban hành Hướng dẫn quốc gia về thiết lập hệ thống ô xy y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh. Hướng dẫn này là căn cứ kỹ thuật thống nhất, giúp gần 13.000 cơ sở y tế trên toàn quốc thiết kế và vận hành hệ thống ô xy phù hợp.

Dự án đã phát triển nền tảng đào tạo cập nhật kiến thức y khoa trực tuyến (E-learning) về hồi sức cấp cứu hô hấp. Hơn 125.000 bác sĩ và hàng triệu người bệnh sẽ được hưởng lợi từ chương trình đào tạo này và hướng tới triển khai rộng rãi trong thời gian tới.

Ô XY Y TẾ LÀ GÌ ?

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, ô xy y tế là một thuốc thiết yếu cứu sống con người, mà không có dược phẩm thay thế. Ô xy y tế được sử dụng để điều trị các bệnh về đường hô hấp như Covid-19, viêm phổi; và cũng rất cần thiết cho phẫu thuật và chấn thương. Những nhóm dễ bị tổn thương cần được điều trị ô xy thường gặp là: người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Hằng năm, có khoảng 1,5 - 2,7 triệu trẻ em viêm phổi nặng hoặc rất nặng trên toàn thế giới cần ô xy y tế. Trẻ em bị thiếu ô xy máu có nguy cơ tử vong cao gấp 5,5 lần so với trẻ không bị thiếu ô xy máu.

Ủy ban Y tế toàn cầu về an ninh ô xy y tế ước tính khoảng 374 triệu trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn cần ô xy y tế mỗi năm và nhu cầu này đang gia tăng; 82% số bệnh nhân này sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Gần một nửa số bệnh viện ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có nguồn cung ô xy y tế không ổn định hoặc hoàn toàn thiếu hụt.

Theo TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, tại VN, việc tiếp cận ô xy y tế an toàn, ổn định và hiệu quả vẫn còn là thách thức tại nhiều đơn vị y tế, đặc biệt ở y tế cơ sở, do trước đây chưa có hướng dẫn chính thức về thiết lập hệ thống ô xy y tế cho cơ sở khám chữa bệnh, thiếu hụt nhân lực vận hành và hồi sức cấp cứu hô hấp.