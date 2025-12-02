Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai: Sở Xây dựng nói gì?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/12/2025 04:23 GMT+7

Liên quan đến bài viết Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai, tài xế than 'không chạy được', Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai khẳng định biển báo được đặt không phù hợp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Ngày 1.12, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có văn bản gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh xử lý bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Sự việc đã được Báo Thanh Niên phản ánh qua bài viết "Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai, tài xế than 'không chạy được".

Không phù hợp

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ được lắp đặt trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 1.

Đường rộng, thông thoáng, các phương tiện qua lại hầu hết đều 'phớt lờ' biển báo hiệu

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua buổi kiểm tra hiện trạng (ngày 18.11 - PV), Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, UBND phường Bình Phước, Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 kiểm tra ghi nhận các biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép 20 km/giờ trên đoạn đường kết nối từ đường Phan Bội Châu đến đường ĐT.741 do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước lắp đặt trước năm 2025.

Hiện biển báo trên sử dụng chung cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông qua khu vực các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp, vừa phục vụ dân sinh cho các khu dân cư lân cận. Do đó việc phương tiện giao thông di chuyển với tốc độ tối đa 20 km/giờ là không phù hợp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 2.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng việc phương tiện giao thông di chuyển với tốc độ tối đa 20 km/giờ là không phù hợp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường do Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh quản lý được thuận lợi, an toàn, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị này căn cứ Điều 11 Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 1.9.2021 của UBND tỉnh Đồng Nai và luật Đường bộ ngày 27.6.2024 để tổ chức giao thông cho phù hợp.

Cụ thể, Điều 11, Quyết định 3039 của UBND tỉnh Đồng Nai chỉ rõ trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp cần thực hiện tổ chức giao thông theo quy định; gửi phương án tổ chức giao thông về Sở Giao thông vận tải (nay là Sở xây dựng - PV) để xem xét, có ý kiến trước khi tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phân cấp quản lý; theo dõi tình hình giao thông sau khi thực hiện tổ chức giao thông, kịp thời điều chỉnh các bất cập nếu có.

"Lãng phí thời gian, tăng ô nhiễm môi trường..?"

Sau bài viết được đăng tải ngày 20.11, nhiều bạn đọc của Báo Thanh Niên đã nêu lên những quan điểm của mình, phần lớn các bình luận đều phản đối và đề nghị cần thay đổi cho phù hợp.

Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế việc cắm các biển báo hiệu 20 km/giờ tại Khu công nghiệp Đồng Xoài 3

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bạn đọc Mạnh Cường Nguyễn chia sẻ: "Lắp biển báo kiểu này có nghĩ tới việc lãng phí thời gian và xăng dầu, tăng ô nhiễm môi trường không..?"

Trong khi đó, bạn đọc Trịnh Cường cho rằng: "… việc hạn chế tốc độ những điểm giao những khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn là cần thiết nhưng phải đúng quy định, phù hợp thực tế. Việc gì được cho bất cập, hay không phù hợp thì nên nhanh chóng khắc phục".

Không những vậy, nhiều bạn đọc còn cho rằng việc cắm biển báo như vậy có thể còn gây nguy hiểm, cản trở giao thông, không phù hợp với sự năng động và phát triển của đất nước.

Người dân hi vọng các biển báo hiệu 20 km/giờ sớm được thay đổi

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bạn đọc Quoc Binh cho rằng: "...Đặt biển kiểu này chẳng những vô lý mà còn gây nguy hiểm: xe chạy quá chậm sẽ cản trở luồng giao thông, tạo điểm nghẽn, thậm chí khiến tai nạn xảy ra nhiều hơn. Một quyết định thiếu thực tế và đúng nghĩa 'tự làm khó nhau. Nếu không khảo sát tốc độ thiết kế và lưu lượng xe rồi cứ gắn cho có, thì biển giao thông còn giá trị gì nữa?".

Trong khi đó, bạn đọc Phu Cuong Le cho rằng: "Tốc độ này không phù hợp với sự năng động và phát triển của đất nước hiện tại và trong tương lai. Cần có sự giám sát của cơ quan nhà nước trên cơ sở hợp lý với tình hình thực tế giao thông...".

"Tai nạn giao thông xảy ra là do người tham giao thông kém ý thức vượt ẩu lấn làn... chứ nói để biển báo 20 km/giờ để giảm tai nạn giao thông…thì nhà nước đã làm trên tất cả các tuyến đường rồi", bạn đọc Chau Quoc nêu quan điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, chiều 1.12, các biển báo trên các tuyến đường Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 vẫn đang được giữ nguyên.

