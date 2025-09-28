Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?
Video Đời sống

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Trân Dương - Võ Hiếu - Hồ Hiền
28/09/2025 13:24 GMT+7

Nối tiếp bão số 9 Ragasa chính là bão số 10 Bualoi, dù chưa đạt cấp siêu bão nhưng có tốc độ di chuyển nhanh hiếm gặp. Vì sao có sự bất thường này? Vì sao tần suất và cường độ bão tại Biển Đông đang gia tăng rõ rệt và siêu bão cũng xuất hiện nhiều hơn, thậm chí tạo ra những kỷ lục. Chuyên gia lý giải thế nào về những điều này?

Bão số 9 chỉ vừa qua, lập tức bão số 10 cũng tiến vào Biển Đông và di chuyển cực nhanh về đất liền Việt Nam.

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Theo ý kiến của chuyên gia, bão số 10 (bão Bualoi) là cơn bão hiếm gặp khi có tốc độ di chuyển có lúc lên tới 40 km/giờ, khả năng bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị từ đêm 28.9. Cơn bão tăng tốc và di chuyển rất nhanh khi tiến vào Biển Đông.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, mặc dù Biển Đông là vùng biển kín, không rộng lớn như Thái Bình Dương nên cường độ bão có thể không đạt mức cực đại như ở đại dương mở, song vẫn thường xuyên xuất hiện các cơn siêu bão, đặc biệt nguy hiểm khi chúng di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền, khiến công tác ứng phó nhiều khi không kịp trở tay.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Tin liên quan

Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ

Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ

Dù đã suy yếu, bão Ragasa vẫn gây nguy hiểm với gió mạnh, mưa lớn, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng. Chuyên gia khí tượng cảnh báo không được chủ quan, nhất là khi ngay sau bão số 9, Biển Đông chuẩn bị đón thêm bão số 10 mạnh hơn.

Khám phá thêm chủ đề

bão biển Đông bão trên Biển Đông, Tin bão bão số 10 bão bualoi siêu bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận