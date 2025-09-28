Bão số 9 chỉ vừa qua, lập tức bão số 10 cũng tiến vào Biển Đông và di chuyển cực nhanh về đất liền Việt Nam.

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Theo ý kiến của chuyên gia, bão số 10 (bão Bualoi) là cơn bão hiếm gặp khi có tốc độ di chuyển có lúc lên tới 40 km/giờ, khả năng bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị từ đêm 28.9. Cơn bão tăng tốc và di chuyển rất nhanh khi tiến vào Biển Đông.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, mặc dù Biển Đông là vùng biển kín, không rộng lớn như Thái Bình Dương nên cường độ bão có thể không đạt mức cực đại như ở đại dương mở, song vẫn thường xuyên xuất hiện các cơn siêu bão, đặc biệt nguy hiểm khi chúng di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền, khiến công tác ứng phó nhiều khi không kịp trở tay.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.