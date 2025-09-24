Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ
Video Đời sống

Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ

Hồ Hiền
Hồ Hiền
24/09/2025 20:02 GMT+7

Dù đã suy yếu, bão Ragasa vẫn gây nguy hiểm với gió mạnh, mưa lớn, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng. Chuyên gia khí tượng cảnh báo không được chủ quan, nhất là khi ngay sau bão số 9, Biển Đông chuẩn bị đón thêm bão số 10 mạnh hơn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù cơn bão số 9 (bão Ragasa) suy yếu, không còn là siêu bão nhưng vẫn là cơn bão có cường độ mạnh, nguy hiểm. Dự báo ngày 25.9, bão đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc gây mưa lớn, gió mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố.

Mặc dù cường độ của bão đã giảm xuống, nhưng chuyên gia khí tượng cảnh báo không nên chủ quan trước những ảnh hưởng nghiêm trọng mà cơn bão này có thể gây ra.

Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, cơn bão số 9, mặc dù không mạnh như bão Yagi vào năm 2024 khi đổ bộ vào đất liền, nhưng vì nó đi qua hầu hết các tỉnh miền Bắc nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Không chỉ trong lúc bão đang đổ bộ, mà hậu quả sau bão cũng là điều đáng lo ngại và người dân tuyệt đối không thể chủ quan.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

