Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè bị camera của CSGT 'bắt lỗi'
Video Đời sống

Vũ Phượng
24/09/2025 15:00 GMT+7

Từ một đoạn video ghi lại hình ảnh trên một vỉa hè cho thấy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, hàng chục xe máy nối đuôi nhau leo lên vỉa hè để "né" kẹt xe, bị camera CSGT ghi hình xử phạt nguội. Hành vi này có thể bị phạt tới 5 triệu đồng và trừ điểm bằng lái.

Xe máy từ dưới lòng đường, leo hẳn lên vỉa hè để chạy cho nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, đã có hàng chục trường hợp nối đuôi nhau leo lên vỉa hè để "né" kẹt xe. Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè ở khu Bình Thạnh, Gò Vấp bị CSGT TP.HCM ghi hình, gửi thông báo phạt nguội. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đồng.

Sau chia sẻ của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về tình hình người dân đi trên vỉa hè xuất hiện trở lại, các đội CSGT đã tăng cường xử lý lỗi này. Trên địa bàn Đội CSGT Bến Thành, CSGT ghi nhận nhiều xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Thái Học… Khi bị CSGT phạt, người vi phạm đều giải thích do đường đông, đi lên vỉa hè cho nhanh.

Đội CSGT Hàng Xanh, CSGT thường xuyên ghi nhận tình trạng người đi xe máy chạy xe trên vỉa hè các đường ở khu quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây như: Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Oanh...

Qua nắm tình hình, tình trạng vi phạm đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông, vì vậy, việc dừng xe, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn.

Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình phạt nguội hành vi vi phạm này, nhằm quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình phạt nguội hành vi vi phạm này, nhằm quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân.

Theo thống kê, chỉ trong 2 ngày (17 và 18.9), Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 201 trường hợp vi phạm "Đi trên vỉa hè" trên các đường: Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí.

Để tra cứu xe vi phạm, người dân có thể truy cập vào website đang hiển thị trên màn hình của Cục CSGT: https://csgt.vn hoặc website Phòng CSGT Công an TP.HCM: https://csgt-congan.hochiminhcity.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu và nhập thông tin biển số, bấm tra cứu.

Để tra cứu xe vi phạm, người dân có thể truy cập vào website đang hiển thị trên màn hình của Cục CSGT hoặc website Phòng CSGT Công an TP.HCM

CSGT đã ra thông báo đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo CSGT, điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định, hành vi chạy xe máy trên vỉa hè phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng (mức trung bình 5 triệu đồng) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông cũng được lực lượng CSGT ghi hình, gửi thông báo vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Để phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Thạnh trước đây, người dân có thể liên hệ qua trực ban Đội CSGT Hàng Xanh: 028.37263803

