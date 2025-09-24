Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chạy xe nghênh ngang giữa phố, bị quay clip gửi CSGT
Video Đời sống

Chạy xe nghênh ngang giữa phố, bị quay clip gửi CSGT

Vũ Phượng
Vũ Phượng
24/09/2025 07:27 GMT+7

Tối 23.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa mời làm việc và xử phạt nữ tài xế đi xe ô tô nghênh ngang lấn vạch kẻ liền đôi.

Nếu để ý thì chiếc xe màu cam này đang đi ngược chiều. Và thay vì lùi lại, di chuyển sang đúng làn đường, thì chiếc xe vẫn ở mãi vị trí này, kể cả khi được tài xế khác đến nhắc nhở. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến.

Chạy xe nghênh ngang giữa phố, bị quay clip gửi CSGT

Tối 23.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa mời làm việc và xử phạt nữ tài xế đi xe ô tô nghênh ngang lấn vạch kẻ liền đôi.

Theo CSGT, vào khoảng 15 giờ 50 ngày 22.9, từ hình ảnh do người dân cung cấp, chiếc xe ô tô con đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP.HCM.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh và yêu cầu người điều khiển xe ô tô con nêu trên đến trụ sở làm việc.

Căn cứ hành vi vi phạm, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ (47 tuổi, ở phường Phú An, TP.HCM) về hành vi điều khiển xe ô tô con: đi không đúng phần đường quy định.

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, nữ tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói 'thà đi xuống lòng đường còn hơn'

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’

Cảnh tượng vỉa hè bị bít kín bởi hàng rong, hàng quán và thậm chí là chợ tự phát rất phổ biến ở các khu phố tại khu Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM). Đáng chú ý là khu vực này thì giao thông qua lại rất đông đúc, có nhiều trường học nên khá nguy hiểm khi học sinh vào giờ đi học, giờ tan trường phải đi xuống dưới lòng đường.

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc: CSGT làm việc với tài xế

Xem thêm bình luận