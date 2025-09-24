Nếu để ý thì chiếc xe màu cam này đang đi ngược chiều. Và thay vì lùi lại, di chuyển sang đúng làn đường, thì chiếc xe vẫn ở mãi vị trí này, kể cả khi được tài xế khác đến nhắc nhở. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến.

Chạy xe nghênh ngang giữa phố, bị quay clip gửi CSGT

Tối 23.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa mời làm việc và xử phạt nữ tài xế đi xe ô tô nghênh ngang lấn vạch kẻ liền đôi.

Theo CSGT, vào khoảng 15 giờ 50 ngày 22.9, từ hình ảnh do người dân cung cấp, chiếc xe ô tô con đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP.HCM.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh và yêu cầu người điều khiển xe ô tô con nêu trên đến trụ sở làm việc.

Căn cứ hành vi vi phạm, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ (47 tuổi, ở phường Phú An, TP.HCM) về hành vi điều khiển xe ô tô con: đi không đúng phần đường quy định.

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, nữ tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.