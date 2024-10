Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 29.10, giá vàng miếng SJC đứng bất động ngày thứ 7 liên tiếp, bất chấp sự tăng giảm mạnh của kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Biến động vàng ngày 29.10: Giá vàng miếng SJC đứng bất động ngày thứ 7 liên tiếp

Giá mua vàng miếng SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở 87 triệu đồng/lượng, bán ra 89 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4,4 triệu đồng mỗi lượng thay vì 5,1 triệu đồng trước đó.

Giá vàng nhẫn cũng không có sự thay đổi gì, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 87 triệu đồng, bán ra 88,5 triệu đồng.

Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 87,8 triệu đồng, bán ra 88,9 triệu đồng.

Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI mua vào 87,9 triệu đồng, bán ra 88,9 triệu đồng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại gần mức cao lịch sử 2.757 USD/ounce, thêm 22 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 28.10), kim loại quý đã có lúc giảm mạnh xuống 2.728 USD rồi sau đó tăng liên tục. Vàng duy trì ở mức cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, củng cố vị thế của kim loại quý như một tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu. Các cuộc tấn công trả đũa "chính xác và mạnh mẽ" gần đây của Israel nhằm vào Iran, mặc dù được cân nhắc cẩn thận để tránh leo thang mạnh, nhưng vẫn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Giá vàng miếng SJC đứng bất động ngày thứ 7 liên tiếp ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trong các ngân hàng đi ngang nhưng thị trường tự do tiếp tục tăng cao.

Sáng 28.10, tỉ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên 24.252 đồng như hôm qua.

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại đi ngang khi Vietcombank duy trì mua USD chuyển khoản ở mức 25.194 đồng, bán ra 25.464 đồng như hôm qua;

ACB giảm 60 đồng giá mua USD chuyển khoản, xuống 25.140 đồng nhưng vẫn giữ giá bán ra 25.464 đồng…

Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng khi mua vào 25.710 đồng và bán ra 25.820 đồng, tăng 120 đồng so với hôm qua. Dù tăng cao nhưng giá USD tự do vẫn thấp hơn mức đỉnh cao trên 26.020 đồng/USD vào cuối tháng 6.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty chứng khoán Vietcap, tỉ giá USD/VND tăng nóng trong giai đoạn vừa qua là do sức mạnh của USD thế giới, diễn biến của giá vàng và động thái gom USD của Kho bạc Nhà nước. Chỉ số USD-Index đã vọt tăng lên cao nhất trong 3 tháng khi nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh và khả năng cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử gia tăng. Bên cạnh đó, giá vàng tăng, đặc biệt trong nước cũng đang tạo áp lực lên tỷ giá. Ngoài ra, nhu cầu ngoại tệ lớn từ Kho bạc Nhà nước cũng là nguyên nhân khiến đồng USD đi lên...