'Biển lửa' đỏ rực bao trùm dãy nhà kênh Tàu Hủ, nhiều người cay đắng: 'Mất trắng rồi!'

"Nhà cháy rụi hết rồi, còn đâu!"

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 0 giờ rạng sáng 2.4, vụ cháy ở dãy nhà ven kênh Tàu Hủ, tại hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển (P.2, Q.8. TP.HCM) đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, một phần hẻm vẫn được phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đông người dân trước hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển (Q.8) trong đêm, hồi hộp theo dõi lực lượng chức năng xử lý vụ cháy CAO AN BIÊN

Nhiều người dân cho biết sau khi cháy xảy ra, lực lượng chức năng có mặt nhanh chóng, kịp thời xử lý đám cháy CAO AN BIÊN

Phía trước khu vực căng dây phong tỏa, nhiều người dân sống trong hẻm bị cháy cũng như người thân của họ vẫn tập trung khá đông. Lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường, hỗ trợ người dân trong đêm.

Thất thần nhìn vào sâu trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, anh Phan Văn Khỏe (26 tuổi) cho biết anh là một trong những người đầu tiên phát hiện ra đám cháy, xuất phát tại kho chứa gỗ sát nhà. Anh kể lúc đó, anh đang ở trước nhà nói chuyện cùng hàng xóm, thì phát hiện lửa bùng lên.

"Tôi lập tức hô hoán, gọi chủ kho mở cửa ra, sau đó lửa bùng lên dữ dội không tưởng tượng được. Lúc đó, tôi lập tức chạy về nhà ẵm con trai 6 tuổi chạy đi, mẹ tôi chạy theo sau. Lửa lan nhanh quá, tôi không kịp thu gom đồ đạc gì hết. Nhà tôi cũng làm kho gỗ, bây giờ, nhà cháy rụi hết rồi, giấy tờ cũng thành tro, mất trắng rồi còn gì nữa đâu. Thấy con hẻm mình sống từ nhỏ bị như vậy, buồn lắm chứ", anh Khỏe đau lòng, cho biết.

Kế bên, ông Dũng (64 tuổi) là cha của anh Khỏe lúc này đang ở Long An, nghe con trai báo tin nhà bị cháy, ông tức tốc chạy về. Tới nay, biết vợ con và cháu vẫn an toàn, mạnh khỏe, ông cũng thở phào. Tuy nhiên, tài sản thành tro khiến ông sốc.

Anh Khỏe và ông Dũng kể lại vụ việc CAO AN BIÊN

Một người đàn ông sống trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển cho biết nhà mình bị thiệt hại do cháy CAO AN BIÊN

Người đàn ông cho biết hiện tại, vợ ông và cháu nhỏ đang ở nhờ nhà người thân. 2 cha con ông vẫn túc trực ở đây xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Mất hết tài sản, ông chưa biết ngày mai cuộc sống như thế nào.

Một người đàn ông khác, gia đình cũng kinh doanh kho chứa gỗ, cười nhạt cho biết nhà ông cách căn nhà cháy đầu tiên 2 căn. Sau đám cháy, tài sản bị thiêu sạch. "Mọi thứ đổ xuống kênh hết rồi, còn gì đâu", ông cay đắng.

Ông cho biết thời điểm lửa bùng lên dữ dội, mọi người hô hoán, có cha mẹ ông ở nhà. Sau khi kịp thu gom một chút giấy tờ tùy thân, ông cùng người nhà chạy ra xa đám cháy. Ông cho biết ngay sau đó, cha mẹ ông được đưa đi cấp cứu vì hồi hộp, tăng huyết áp.

[CLIP]: Cảnh chữa cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ (Q.8, TP.HCM)



“Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, của mất nhưng người vẫn còn, vậy là may mắn rồi. Lúc đó, tôi đang xem TV trong nhà. May mắn là kịp thoát nạn. Đợi vào được bên trong coi tình hình ra sao rồi mình tính tiếp", ông nói.

"Còn người là may mắn!"

Ngồi bệt dưới đất trước hẻm phong tỏa, một người phụ nữ cho biết mình có xưởng gỗ ở đây, tuy nhiên lại sống cách xưởng hơn 1 km. Nghe tin có cháy, chị tá hỏa chạy tới, hồi hộp không biết lửa có lan tới xưởng của mình không.

Một số chủ kho gỗ thở phào khi biết tin lửa không lan tới kho của mình, tuy nhiên cũng xót xa cho hàng xóm bị thiệt hại CAO AN BIÊN

Với nhiều người dân trong hẻm bị cháy, đêm nay là một đêm dài... CAO AN BIÊN

Từ lúc xảy ra vụ cháy, chị chờ bên ngoài liên tục suốt nhiều tiếng liền. Sau đó, khi hỏi thăm biết được xưởng không có thiệt hại, chị mới thở phào. Tuy nhiên, chị vẫn chưa thể định thần lại được.

“Lần này, cũng may mắn. Chứ lửa mà thiêu hết cũng thiệt hại cho mình. Ở đây, toàn bạn bè làm ăn buôn bán nhiều năm, thấy người ta bị cháy, mình cũng buồn, xót cho người ta", chị bày tỏ.

Tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy, chủ một kho chứa gỗ cho biết có khoảng 10 căn nhà bị lửa thiêu cháy. May mắn, lửa vẫn chưa lan tới kho của anh. "Lực lượng chức năng có mặt rất nhanh, rất kịp thời để dập đám cháy, tôi chỉ hỗ trợ một chút, được chút nào hay chút đó, kéo dây, tiếp nước… Có thiệt hại về của nhưng may mắn mọi người vẫn bình an là được. Còn người thì còn, của cải làm lại sau", anh nói thêm.

Với nhiều người dân sống trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, đêm nay là một đêm dài…