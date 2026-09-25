Biển người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh đêm Hội yến Diêu Trì Cung 2026

Hàng chục ngàn tín đồ đạo Cao Đài và du khách từ khắp các tỉnh thành cùng hành hương dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2026 tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài được tổ chức đúng vào dịp tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch).
Sáng nay, bên trong nội ô Tòa thánh Tây Ninh đông đảo khách hành hương đã tìm đến đây. Các con đường, khu vực vỉa hè, trai đường gần như chật kín người. Đến trưa, không khí lại trở nên náo nhiệt hơn khi rất đông người đã có mặt tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh cùng chờ đến giờ diễn ra đại lễ. Trên vỉa hè hay dưới lòng đường, người người đã ngồi chật kín. Phía đối diện Tòa thánh, các tín đồ mặc áo dài "nhuộm trắng" cả nội ô.
Đúng 18 giờ 30, đoàn diễu hành nghi lễ chính thức xuất phát. Dẫn đầu là đoàn kèn trống và thiếu nhi cầm đèn trung thu. Đi phía sau là đoàn lễ rước Mẫu Diêu Trì cùng đoàn tứ linh với long - lân - quy - phụng nối đuôi nhau đi qua Tòa thánh cùng khán đài đông – tây biểu diễn cho hàng ngàn khán giả.
Xe rước Thánh Mẫu Diêu Trì lần lượt đi qua các khu vực từ Tòa thánh đến khán đài đông - tây để khách thập phương cùng chiêm ngưỡng và hành lễ
ẢNH: PHẠM HỮU
Màn múa rồng nhang phun lửa và trình diễn cùng với 4 linh vật: long - lân - quy - phụng
ẢNH: PHẠM HỮU
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