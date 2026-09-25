Biển người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh đêm Hội yến Diêu Trì Cung 2026

Hàng chục ngàn tín đồ đạo Cao Đài và du khách từ khắp các tỉnh thành cùng hành hương dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2026 tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài được tổ chức đúng vào dịp tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch).

Sáng nay, bên trong nội ô Tòa thánh Tây Ninh đông đảo khách hành hương đã tìm đến đây. Các con đường, khu vực vỉa hè, trai đường gần như chật kín người. Đến trưa, không khí lại trở nên náo nhiệt hơn khi rất đông người đã có mặt tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh cùng chờ đến giờ diễn ra đại lễ. Trên vỉa hè hay dưới lòng đường, người người đã ngồi chật kín. Phía đối diện Tòa thánh, các tín đồ mặc áo dài "nhuộm trắng" cả nội ô.

Tối 25.9, Hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về nội ô Tòa thánh Tây Ninh tham dự đại lễ ẢNH: CÔNG ĐINH

Khoảng 16 giờ, dòng người đông đúc đã có mặt bên trong Tòa Thánh ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn tín đồ diện áo dài trắng truyền thống, đứng bên ngoài Tòa thánh hành lễ và chờ đợi buổi rước cộ bông ẢNH: PHẠM HỮU

Đúng 18 giờ 30, đoàn diễu hành nghi lễ chính thức xuất phát. Dẫn đầu là đoàn kèn trống và thiếu nhi cầm đèn trung thu. Đi phía sau là đoàn lễ rước Mẫu Diêu Trì cùng đoàn tứ linh với long - lân - quy - phụng nối đuôi nhau đi qua Tòa thánh cùng khán đài đông – tây biểu diễn cho hàng ngàn khán giả.

Đúng 18 giờ 30, đoàn rước cộ bông chính thức xuất phát hướng về khu vực trung tâm Tòa thánh Tây Ninh ẢNH: PHẠM HỮU

Dẫn đầu là đoạn nhạc lễ, nhi đồng và sau đó là xe rước Thánh Mẫu Diêu Trì ẢNH: CÔNG ĐINH

Xe rước Thánh Mẫu Diêu Trì lần lượt đi qua các khu vực từ Tòa thánh đến khán đài đông - tây để khách thập phương cùng chiêm ngưỡng và hành lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Thoe sau là đoàn hóa trang thành các nhân vật thần thoại như: Phúc - Lộc - Thọ và Hồng Hài Nhi ẢNH: PHẠM HỮU

Trong buổi lễ Hội yến Diêu Trì Cung lần này cũng không thiếu cảnh Tôn Ngộ Không biểu diễn ẢNH: PHẠM HỮU

Màn biểu diễn được chờ đợi nhất là rồng nhang ẢNH: PHẠM HỮU

Màn múa rồng nhang phun lửa và trình diễn cùng với 4 linh vật: long - lân - quy - phụng ẢNH: PHẠM HỮU

Biển người có mặt tại Tòa thánh cùng tham gia đại lễ vào tối nay ẢNH: CÔNG ĐINH

Màn biểu diễn múa rồng, lân cũng được nhiều người đón nhận ẢNH: PHẠM HỮU

Trong thời điểm đó, tại tòa nhà Báo Ân Từ, hàng ngàn tín đồ tập trung chuẩn bị cho buổi lễ cúng thời diễn ra vào lúc 0 giờ ẢNH: CÔNG ĐINH

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm nay diễn ra với không khí phấn khởi, vui vẻ của khách thập phương ẢNH: PHẠM HỮU



