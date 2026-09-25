Đại tiệc món chay ở Tòa thánh Tây Ninh rằm tháng 8: Đãi 50.000 lượt người mỗi ngày

Dịp Hội yến Diêu Trì Cung, khu vực bếp ăn tại Tòa thánh Tây Ninh trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Từ sáng sớm đến tối muộn, hàng trăm người cùng chia nhau từng công đoạn, người sơ chế rau củ, nấu nướng tất bật chuẩn bị những bữa cơm chay miễn phí cho khách hành hương về dự đại lễ.

Từ ngày 23.9, tức 13 tháng 8 âm lịch, lượng người tìm về Tòa thánh Tây Ninh bắt đầu đông dần. Cùng với đó, bếp ăn chay tại trai đường của Tòa thánh cũng tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách thập phương trong những ngày diễn ra đại lễ.

Những ngày diễn ra đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2026, rất đông tín đồ và du khách tìm đến trai đường của Tòa thánh Tây Ninh để dùng các món chay miễn phí ẢNH: PHẠM HỮU

Tình nguyện viên đủ mọi lứa tuổi tất bật thực hiện việc chế biến món ăn ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực bếp các đỏ lửa liên tục từ sáng sớm đến tận 22 giờ để phục vụ kịp các suất ăn cho khách hành hương ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Nguyễn Thị Gái phụ trách khu vực chế biến món bánh mì mắm chay. Bà cho biết mỗi ngày nơi đây cho ra lò đến 20.000 ổ bánh mì chay ẢNH: PHẠM HỮU

Sáng 25.9 (ngày 15 tháng 8 âm lịch), tại sảnh chính trai đường, hàng trăm bàn ăn được xếp sẵn. Từng đoàn khách hành hương lần lượt vào dùng cơm chay chật kín các dãy bàn. Phía trong bếp, không khí cũng không kém phần tất bật khi hàng trăm người ở nhiều độ tuổi cùng tham gia phục vụ nấu nướng.

Thực đơn chính gồm cơm, canh, rau xào cùng nhiều món chay chế biến từ đậu, nấm và các loại rau củ. Những khay cơm lớn, khay rau được đưa ra liên tục, phục vụ khách hành hương.

Giáo sư Thái Trung Thanh, Phụ thống lương viện Tòa thánh Tây Ninh cho biết, kỳ đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung chính thức diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch). Tuy nhiên, do lượng du khách trở về sớm nên ngay từ ngày 12, trai đường đã bắt đầu phục vụ cơm cho tín đồ đạo Cao Đài và du khách dùng chung với lực lượng làm công quả.

Nhịp làm việc tại bếp diễn ra liên tục từ sáng sớm cho tới khoảng 22 giờ mỗi ngày. Để duy trì hoạt động nấu nướng và dọn rửa liên tục, khoảng 500 người làm công quả đã túc trực và làm việc ròng rã ngày đêm. Đồng thời, nguyên tắc của bếp ăn là khách còn vào thì bếp còn nấu để phục vụ.

Trong những ngày diễn ra đại lễ nhờ cúng tiến của bà con đồng đạo từ khắp nơi số lượng thực phẩm đổ về bếp ăn rất lớn. Bên cạnh gần 10 tấn gạo có sẵn thì lượng bún và bánh canh do người dân mang vào trai đường nhiều đến mức ban tổ chức không thể thống kê trọn vẹn.

Đầu bếp chế biến món củ cải muối xào ẢNH: PHẠM HỮU

Công đoạn chế biến món đậu hũ ngâm muối ớt chiên giòn ẢNH: PHẠM HỮU

Bếp củi theo kiểu truyền thống ẢNH: PHẠM HỮU

Ước tính mỗi ngày dịp đại lễ có đến 50.000 lượt người đến thưởng thức các món chay tại trai đường ẢNH: PHẠM HỮU

Thực đơn các món chay tại đây thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào nguồn nông sản được mang đến hiến tặng. Từ các món xào (như đậu đũa, mướp) cho đến món kho, món canh. Còn món cháo hay bún phục vụ vào buổi sáng.

Giáo sư Thái Trung Thanh cho biết thêm ước tính có đến 50.000 lượt người vào trai đường dùng bữa mỗi ngày. Dù số lượng người ra vào rất đông, công tác đãi cơm vẫn diễn ra nhịp nhàng và chu đáo nhờ nguồn thực phẩm tiếp ứng liên tục cùng tinh thần phụng sự bền bỉ của đội ngũ công quả.

Làm công quả, chế biến bánh mì tại bếp ăn của trai đường, bà Nguyễn Thị Gái (phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) cho biết, mỗi ngày khu vực của bà cung cấp khoảng 20.000 ổ bánh mì mắm chay.

Theo bà Gái, bánh mì mắm chay gồm 7 loại thực phẩm như mắm, củ cải, cà rốt, dưa leo… Việc chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh mì mắm chay được triển khai từ nhiều ngày trước. Để hoàn thành mỗi ổ bánh mì mắm đến tay bà con, đội ngũ tình nguyện viên phải trải qua chuỗi công đoạn chế biến vô cùng vất vả. Do khối lượng công việc quá lớn, nhiều chị em trực tiếp tham gia chế biến còn chưa kịp ăn uống.

Du khách thập phương dùng món chay tại trai đường ẢNH: PHẠM HỮU

Các món chay liên tục được mang đến sảnh để phục vụ khách hành hương ẢNH: PHẠM HỮU

Hôm nay, 15 tháng 8 âm lịch lượng khách đến đây tăng hơn so với những ngày trước ẢNH: PHẠM HỮU



