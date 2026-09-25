Trước giờ Hội yến Diêu Trì Cung: Tín đồ mắc võng, trải bạt xung quanh Tòa thánh

Tối 24.9 (14 tháng 8 âm lịch), không khí tại nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi tín đồ từ nhiều tỉnh, thành tìm về chuẩn bị dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung chính thức diễn ra vào hôm nay, rằm tháng 8.
Từ nhiều ngày trước, các tuyến đường dẫn vào khu vực Tòa thánh đông người hành hương tìm đến. Những nhóm tín đồ mang theo hành lý, hoa, trái cây và các vật dụng cần thiết cho những ngày tham dự đại lễ.
Khi trời càng về tối, từng nhóm người hành hương tiếp tục tìm về. Những bộ áo dài trắng, khăn đóng được chuẩn bị cho ngày chính lễ xuất hiện ngày càng nhiều giữa dòng người. Một số tín đồ Cao Đài sau khi đến Tòa thánh đã tranh thủ tìm nơi nghỉ ngơi tại các vỉa hè, khu vực khán đài đông – tây rồi trải bạt, dựng lều hay mắc võng để ngủ qua đêm. Rất nhiều người chọn không gian bên ngoài này làm nơi tá túc nhiều ngày liền thay vì tìm nhà nghỉ khách sạn.
Đến từ xã Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), chị Lê Thị Ngọc Nữ cho biết đã có mặt ở Tòa thánh từ 2 ngày trước. Như mọi năm, chị cùng gia đình 8 người hành hương về Tòa thánh để tham dự đại lễ. Lần nào cũng vậy, gia đình chị chọn khu vỉa hè gần Tòa thánh làm nơi nghỉ ngơi cũng như ngủ qua đêm.
"Tôi cùng anh chị em mang theo bạt, mền, gối rồi dựng lều ngay tại vỉa hè này. Vừa tiện lợi và vừa dễ dàng cho mọi người vào cúng luôn. Ăn, ngủ, ở vầy cũng vui, thoải mái với tiết kiệm được tiền khách sạn nữa. Chưa kể được ăn cơm chay miễn phí nữa, cho nên năm nào gia đình cũng dành thời gian đến đây hết", chị Ngọc Nữ chia sẻ.
Cũng trong vỉa hè khuôn viên Tòa thánh, nhóm 10 người của bà Phan Thị Kiều Diễm đến từ Đắk Lắk ngồi nghỉ qua đêm trước lều dựng tạm, chuẩn bị cho ngày chính lễ. Bà Diễm cho biết cả nhóm đã duy trì việc về dự đại lễ khoảng 10 năm nay.
Theo bà Diễm, Hội yến Diêu Trì Cung là dịp đặc biệt trong năm nên dù bận rộn, các thành viên trong nhóm đều tranh thủ xin nghỉ việc, sắp xếp công việc để có 2 ngày về dự lễ.
"Cả năm chỉ có một lần nên mọi người đều cố gắng thu xếp để về. Việc trở về Tòa thánh vào dịp này vừa là dịp hành lễ, vừa là thời gian gặp gỡ những người này người kia vui lắm. Tôi cũng cầu mong Đức Phật Mẫu phù hộ sức khỏe, công việc hanh thông, cuộc sống may mắn", bà Diễm chia sẻ.
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