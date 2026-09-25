    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sốngCộng đồng

    Trước giờ Hội yến Diêu Trì Cung: Tín đồ mắc võng, trải bạt xung quanh Tòa thánh

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Trước ngày chính lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2026, đông đảo tín đồ Cao Đài đã về Tòa thánh Tây Ninh, mang theo võng, bạt, mền gối và dựng lều ngủ qua đêm để thuận tiện hành lễ.

    Tối 24.9 (14 tháng 8 âm lịch), không khí tại nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi tín đồ từ nhiều tỉnh, thành tìm về chuẩn bị dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung chính thức diễn ra vào hôm nay, rằm tháng 8.

    Từ nhiều ngày trước, các tuyến đường dẫn vào khu vực Tòa thánh đông người hành hương tìm đến. Những nhóm tín đồ mang theo hành lý, hoa, trái cây và các vật dụng cần thiết cho những ngày tham dự đại lễ.

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 1.

    Tối 24.9, các tín đồ Cao Đài hành hương sớm về Tòa thánh Tây Ninh chọn cách ngủ qua đêm tại các vỉa hè hay khu vực xung quanh chờ đại lễ chính thức diễn ra

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 2.

    Tại khu vực 2 khán đài đông - tây phía trước Tòa thánh chật kín người. Hầu hết tín đồ đến đây từ nhiều ngày trước và chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi qua đêm

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 3.

    Tín đồ Cao Đài mang theo bạt, mền và gối để ngủ lại trên khán đài

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khi trời càng về tối, từng nhóm người hành hương tiếp tục tìm về. Những bộ áo dài trắng, khăn đóng được chuẩn bị cho ngày chính lễ xuất hiện ngày càng nhiều giữa dòng người. Một số tín đồ Cao Đài sau khi đến Tòa thánh đã tranh thủ tìm nơi nghỉ ngơi tại các vỉa hè, khu vực khán đài đông – tây rồi trải bạt, dựng lều hay mắc võng để ngủ qua đêm. Rất nhiều người chọn không gian bên ngoài này làm nơi tá túc nhiều ngày liền thay vì tìm nhà nghỉ khách sạn.

    Đến từ xã Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), chị Lê Thị Ngọc Nữ cho biết đã có mặt ở Tòa thánh từ 2 ngày trước. Như mọi năm, chị cùng gia đình 8 người hành hương về Tòa thánh để tham dự đại lễ. Lần nào cũng vậy, gia đình chị chọn khu vỉa hè gần Tòa thánh làm nơi nghỉ ngơi cũng như ngủ qua đêm.

    "Tôi cùng anh chị em mang theo bạt, mền, gối rồi dựng lều ngay tại vỉa hè này. Vừa tiện lợi và vừa dễ dàng cho mọi người vào cúng luôn. Ăn, ngủ, ở vầy cũng vui, thoải mái với tiết kiệm được tiền khách sạn nữa. Chưa kể được ăn cơm chay miễn phí nữa, cho nên năm nào gia đình cũng dành thời gian đến đây hết", chị Ngọc Nữ chia sẻ.

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 4.

    Một số người khác chọn cách mắc võng trên các gốc cây, hàng rào phía trước Tòa thánh

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 5.

    Chị Phan Thị Kiều Diễm (ngồi giữa) cùng nhóm bạn và gia đình mang theo lều rồi dựng tại vỉa hè trước Tòa thánh để ngủ qua đêm

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 6.

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 7.

    Khác với nhiều người khác, gia đình của chị Lê Thị Ngọc Nữ (bên phải) dùng bạt rồi căng dây, dựng thành chiếc lều nhỏ. Nơi đây là chỗ trú ngụ của gia đình 8 người trong suốt 5 ngày

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Cũng trong vỉa hè khuôn viên Tòa thánh, nhóm 10 người của bà Phan Thị Kiều Diễm đến từ Đắk Lắk ngồi nghỉ qua đêm trước lều dựng tạm, chuẩn bị cho ngày chính lễ. Bà Diễm cho biết cả nhóm đã duy trì việc về dự đại lễ khoảng 10 năm nay.

    Theo bà Diễm, Hội yến Diêu Trì Cung là dịp đặc biệt trong năm nên dù bận rộn, các thành viên trong nhóm đều tranh thủ xin nghỉ việc, sắp xếp công việc để có 2 ngày về dự lễ.

    "Cả năm chỉ có một lần nên mọi người đều cố gắng thu xếp để về. Việc trở về Tòa thánh vào dịp này vừa là dịp hành lễ, vừa là thời gian gặp gỡ những người này người kia vui lắm. Tôi cũng cầu mong Đức Phật Mẫu phù hộ sức khỏe, công việc hanh thông, cuộc sống may mắn", bà Diễm chia sẻ.

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 8.

    Ông Hai Giang (75 tuổi) đến từ Cần Thơ cho biết đây là lần đầu tiên đến với Hội yến Diêu Trì Cung. Ông đến đây với bạn bè chòm xóm vì tò mò và cũng muốn biết thêm về đại lễ ra sao. "Còn chuyện ngủ trên võng này với tôi thì quá quen rồi. Tôi không ngại hay sợ cực gì đâu. Ở quê tôi cũng hay ngủ như vậy mà", ông Giang nói

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 9.

    Ở một số khu vực khác như các cung đường trong nội ô của Tòa thánh cũng rất đông tín đồ chọn vỉa hè làm chỗ nghỉ ngơi

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tín đồ Cao Đài mắc võng, trải bạt ngủ ngoài trời chờ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 10.

    Cảnh mắc võng ngủ qua đêm tại khu vực phía sau Tòa thánh

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tin liên quan

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hoa trái đặc sản từ khắp nơi hội tụ về Tòa thánh Tây Ninh

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hoa trái đặc sản từ khắp nơi hội tụ về Tòa thánh Tây Ninh

    Hơn 150 gian trưng bày của các họ đạo quy tụ về Tòa thánh Tây Ninh, mang theo hoa, trái cây và sản vật địa phương, tạo hình rồng, phụng, hoa sen… để dâng Đức Phật Mẫu trong Hội yến Diêu Trì Cung 2026.

    Khám phá thêm chủ đề

    Hội Yến Diêu Trì Cung tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh xã Tân Châu

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận