Trước giờ Hội yến Diêu Trì Cung: Tín đồ mắc võng, trải bạt xung quanh Tòa thánh

Tối 24.9 (14 tháng 8 âm lịch), không khí tại nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi tín đồ từ nhiều tỉnh, thành tìm về chuẩn bị dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung chính thức diễn ra vào hôm nay, rằm tháng 8.

Từ nhiều ngày trước, các tuyến đường dẫn vào khu vực Tòa thánh đông người hành hương tìm đến. Những nhóm tín đồ mang theo hành lý, hoa, trái cây và các vật dụng cần thiết cho những ngày tham dự đại lễ.

Tối 24.9, các tín đồ Cao Đài hành hương sớm về Tòa thánh Tây Ninh chọn cách ngủ qua đêm tại các vỉa hè hay khu vực xung quanh chờ đại lễ chính thức diễn ra ẢNH: PHẠM HỮU

Tại khu vực 2 khán đài đông - tây phía trước Tòa thánh chật kín người. Hầu hết tín đồ đến đây từ nhiều ngày trước và chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi qua đêm ẢNH: PHẠM HỮU

Tín đồ Cao Đài mang theo bạt, mền và gối để ngủ lại trên khán đài ẢNH: PHẠM HỮU

Khi trời càng về tối, từng nhóm người hành hương tiếp tục tìm về. Những bộ áo dài trắng, khăn đóng được chuẩn bị cho ngày chính lễ xuất hiện ngày càng nhiều giữa dòng người. Một số tín đồ Cao Đài sau khi đến Tòa thánh đã tranh thủ tìm nơi nghỉ ngơi tại các vỉa hè, khu vực khán đài đông – tây rồi trải bạt, dựng lều hay mắc võng để ngủ qua đêm. Rất nhiều người chọn không gian bên ngoài này làm nơi tá túc nhiều ngày liền thay vì tìm nhà nghỉ khách sạn.

Đến từ xã Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), chị Lê Thị Ngọc Nữ cho biết đã có mặt ở Tòa thánh từ 2 ngày trước. Như mọi năm, chị cùng gia đình 8 người hành hương về Tòa thánh để tham dự đại lễ. Lần nào cũng vậy, gia đình chị chọn khu vỉa hè gần Tòa thánh làm nơi nghỉ ngơi cũng như ngủ qua đêm.

"Tôi cùng anh chị em mang theo bạt, mền, gối rồi dựng lều ngay tại vỉa hè này. Vừa tiện lợi và vừa dễ dàng cho mọi người vào cúng luôn. Ăn, ngủ, ở vầy cũng vui, thoải mái với tiết kiệm được tiền khách sạn nữa. Chưa kể được ăn cơm chay miễn phí nữa, cho nên năm nào gia đình cũng dành thời gian đến đây hết", chị Ngọc Nữ chia sẻ.

Một số người khác chọn cách mắc võng trên các gốc cây, hàng rào phía trước Tòa thánh ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Phan Thị Kiều Diễm (ngồi giữa) cùng nhóm bạn và gia đình mang theo lều rồi dựng tại vỉa hè trước Tòa thánh để ngủ qua đêm ẢNH: PHẠM HỮU

ẢNH: PHẠM HỮU

Khác với nhiều người khác, gia đình của chị Lê Thị Ngọc Nữ (bên phải) dùng bạt rồi căng dây, dựng thành chiếc lều nhỏ. Nơi đây là chỗ trú ngụ của gia đình 8 người trong suốt 5 ngày ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng trong vỉa hè khuôn viên Tòa thánh, nhóm 10 người của bà Phan Thị Kiều Diễm đến từ Đắk Lắk ngồi nghỉ qua đêm trước lều dựng tạm, chuẩn bị cho ngày chính lễ. Bà Diễm cho biết cả nhóm đã duy trì việc về dự đại lễ khoảng 10 năm nay.

Theo bà Diễm, Hội yến Diêu Trì Cung là dịp đặc biệt trong năm nên dù bận rộn, các thành viên trong nhóm đều tranh thủ xin nghỉ việc, sắp xếp công việc để có 2 ngày về dự lễ.

"Cả năm chỉ có một lần nên mọi người đều cố gắng thu xếp để về. Việc trở về Tòa thánh vào dịp này vừa là dịp hành lễ, vừa là thời gian gặp gỡ những người này người kia vui lắm. Tôi cũng cầu mong Đức Phật Mẫu phù hộ sức khỏe, công việc hanh thông, cuộc sống may mắn", bà Diễm chia sẻ.

Ông Hai Giang (75 tuổi) đến từ Cần Thơ cho biết đây là lần đầu tiên đến với Hội yến Diêu Trì Cung. Ông đến đây với bạn bè chòm xóm vì tò mò và cũng muốn biết thêm về đại lễ ra sao. "Còn chuyện ngủ trên võng này với tôi thì quá quen rồi. Tôi không ngại hay sợ cực gì đâu. Ở quê tôi cũng hay ngủ như vậy mà", ông Giang nói ẢNH: PHẠM HỮU

Ở một số khu vực khác như các cung đường trong nội ô của Tòa thánh cũng rất đông tín đồ chọn vỉa hè làm chỗ nghỉ ngơi ẢNH: PHẠM HỮU