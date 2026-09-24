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    Hội yến Diêu Trì Cung: Hoa trái đặc sản từ khắp nơi hội tụ về Tòa thánh Tây Ninh

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Hơn 150 gian trưng bày của các họ đạo quy tụ về Tòa thánh Tây Ninh, mang theo hoa, trái cây và sản vật địa phương, tạo hình rồng, phụng, hoa sen… để dâng Đức Phật Mẫu trong Hội yến Diêu Trì Cung 2026.

    Mỗi mùa Hội yến Diêu Trì Cung, Tòa thánh Tây Ninh (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) lại trở nên rực rỡ và náo nhiệt. Đặc biệt, không gian quanh tòa nhà Báo Ân Từ quy tụ những mâm hoa, trái cây được các họ đạo từ khắp nơi mang về và bày biện công phu, bắt mặt.

    Đây là một trong những điểm nhấn trong đại lễ để các tín đồ thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật Mẫu và sự chung tay của các họ đạo. Các công đoạn đều do chức sắc, chức việc và tín đồ các họ đạo cùng thực hiện. Từ chọn hoa, chọn trái, phối màu đến tạo hình, mỗi người góp một phần công sức để hoàn thiện gian trưng bày.

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 1.

    Đến hẹn lại lên, những ngày trước ngày đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung, các họ đạo từ khắp các tỉnh thành tề tựu về Tòa thánh Tây Ninh

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 2.

    Năm nay có đến 150 quầy trưng bày của các họ đạo tham dự

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 3.

    Hầu hết các quầy được trang trí lộng lẫy, đẹp mắt thu hút rất đông tín đồ và du khách thưởng lãm

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Năm nay, hàng trăm loại hoa tươi cùng nhiều loại trái cây được kết hợp thành những tác phẩm với nhiều hình dáng khác nhau. Từ mâm quả, giàn hoa đến các mô hình rồng, phụng, hoa sen, chim hạc... mỗi sản phẩm đều được tín đồ chăm chút từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến cách tạo hình.

    Khu vực Báo Ân Từ có hơn 150 gian hàng trưng bày của các họ đạo đến từ nhiều tỉnh, thành. Mỗi gian mang một cách bài trí riêng, nhưng điểm chung là sự phong phú của hoa, trái cây và các loại bánh được chuẩn bị để làm lễ phẩm. Người Cao Đài gọi những mâm lễ này là mâm lộc, thể hiện tấm lòng thành và sự biết ơn.

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 4.

    Quầy trang trí của Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 5.

    Tại quầy của Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Đắk Lắk là các sản vật của địa phương như: cà phê, sầu riêng, bơ... Các sản vật này được tín đồ trang trí theo hình tượng rồng, phụng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 6.

    Trong khi đó, Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Đồng Tháp trang trí cổng 3 con rồng bằng ớt, khóm và các loại trái cây khác

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 7.

    Đối với tín đồ Cao Đài, dịp này là để trưng bày những sản vật dâng cúng Đức Phật Mẫu. Các sản vật cúng gồm hoa, trái cây, bánh và hương

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 8.

    Quầy của tỉnh An Giang gồm 44 họ đạo và 2 ban nghi lễ cùng góp công tạo nên

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Giáo sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại TP.HCM cho biết, như mọi năm Ban đại diện TP.HCM đều có gian hàng trưng bày hoa quả tại đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Tuy nhiên, năm nay có sự khác biệt hơn mọi năm là gian hàng được mở rộng hơn bởi sự sáp nhập từ các Thánh thất Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên không gian trưng bày của Ban đại diện TP.HCM có đến 3 gian chính. Đồng thời, số lượng họ đạo tham gia rất đông đảo.

    Về việc trưng bày, Giáo sư Thượng Sang Thanh cho hay công tác chuẩn bị kéo dài từ tháng 7 âm lịch cho đến nay. Sau khi kết thúc phần trưng bày trong lễ, các loại trái cây này sẽ phát cho trẻ em tại đây, phần còn lại sẽ mang về phân phát tiếp cho các đồng đạo xem như lộc may mắn.

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 9.

    Một bức tranh được làm với gần 10 loại trái cây và hoa của cơ quan Phước Thiện thuộc Tòa thánh Tây Ninh

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 10.

    Tín đồ dâng hương tại khu vực bài trí của họ đạo

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 11.

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hội yến Diêu Trì Cung: Hàng trăm loại hoa, trái cây bắt mắt dâng cúng Phật Mẫu - Ảnh 12.

    Các du khách cũng tìm đến tham quan, chụp hình bên những gian hàng hoa, trái cây tại đây

    ẢNH: PHẠM HỮU

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