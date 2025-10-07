Tòa thánh Tây Ninh dịp Hội yến Diêu Trì Cung: Biển hiệu 0 đồng khắp nẻo đường

Dịp rằm tháng 8 âm lịch, thời điểm diễn ra đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 - lễ hội quan trọng nhất năm của đạo Cao Đài, dọc các con đường xung quanh Tòa thánh Tây Ninh, người dân địa phương đã tự nguyện dựng nên nhiều điểm phát cơm chay, bánh mì và nước uống miễn phí để phục vụ khách hành hương. Không cần lời kêu gọi, người dân ở phường Tây Ninh chào đón khách phương xa bằng những món quà 0 đồng coi như sự hiếu khách. Từng tô bún, hộp cơm đến những chai nước mát được chuẩn bị chu đáo, sạch sẽ và trao tận tay du khách cùng nụ cười thân thiện.

Đằng sau mỗi phần ăn 0 đồng là tấm lòng của nhiều người dân Tây Ninh. Ai cũng muốn góp chút sức để chia sẻ với cộng đồng. Nhiều hộ gia đình dù không khá giả vẫn bày bàn cơm chay trước ngõ, như một lời chào mừng và gửi gắm tình cảm chân thành đến khách phương xa.

Trên con đường Điện Biên Phủ, ở phường Tây Ninh, nơi dẫn vào cổng chính của Tòa thánh Tây Ninh không khó để nhận ra các điểm bán cơm, bún với giá 0 đồng. Các điểm tặng thức ăn miễn phí này nằm dọc 2 bên đường với nhiều món ăn khác nhau.

Những bảng hiệu 0 đồng ngập tràn xung quanh Tòa thánh Tây Ninh trong những ngày đại lễ của đạo Cao Đài ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Nguyễn Thị Kim cho biết trong hôm 6.10 đã nấu đến vài trăm tô bún, hơn 1.000 ổ bánh mì phát miễn phí cho người hành hương ẢNH: PHẠM HỮU

Một địa điểm cơm chay, bánh canh chay miễn phí trên đường Điện Biên Phủ, phường Tây Ninh ẢNH: PHẠM HỮU

Dọc trục đường Điện Biên Phủ, nơi dẫn vào Tòa thánh Tây Ninh có nhiều nơi phát cơm chay miễn phí ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Nguyễn Thị Kim, nhà ở đường Điện Biên Phủ cho biết, như mọi năm, đến ngày 15 tháng 8 âm lịch cả gia đình và bạn bè của chị cùng tụ họp với nhau để nấu ăn phát miễn phí cho khách hành hương. Từ 4 giờ sáng, cả nhà đi chợ, dọn bếp rồi nấu cho đến sáng sớm. Năm nay, gia đình chị Kim chọn món bánh canh, bánh mì, bò kho chay.

"Ngày hôm nay tôi đã tặng gần 1.000 ổ bánh mì chay, vài trăm tô bánh canh và khoảng hơn 1.000 chai nước sâm cho bà con đi lễ. Ai đến cũng đều vui vẻ, thậm chí có những đoàn khách đặt trước tôi cũng nhận luôn", chị Kim vui vẻ nói và cho biết thêm ngoài việc phát thức ăn thì chị còn cho nhiều người ngủ qua đêm tại nhà. Chị hứa hẹn năm sau sẽ tiếp thực thực hiện việc thiện nguyện này.

Một nơi khác cũng nằm trên đường Điện Biên Phủ thu hút rất nhiều người tìm là điểm phát bánh mì chay miễn phí. Đại diện nhà xe Thảo Kim Ngân cho biết trong những ngày này thực khách đến rất đông. Nơi đây đã dự trù và chuẩn bị mọi thứ từ cách đây vài ngày.

Năm nay, nhà xe này chọn phát bánh mì chay miễn phí ngay trước cửa nhà. Khánh hành hương chỉ cần đến xếp hàng chờ nhân viên chế biến ngay tại chỗ, đảm bảo bánh mì còn nóng hổi và ngon nhất.

"Hôm 5.10 chúng tôi đã tặng khoảng 8.000 ổ bánh mì chay rồi. Chỉ riêng buổi sáng ngày 6.10 thôi là 5.000 ổ", đại diện nhà xe cho biết.

Trong khi đó, bên trong khu vực nội ô Tòa thánh, nhiều xe nước miễn phí túc trực ở nhiều nơi. Khi hết nước, lập tức có xe khác tiếp tế từ bên ngoài. Dù giữa trưa, nắng chói chang nhưng với người dân ở phường Tây Ninh, họ xem việc phát nước miễn phí là cách gửi tấm lòng đến với khách phương xa.

Một điểm phát bánh mì chay miễn phí thu hút đông đảo người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Nhà xe Thảo Kim Ngân tặng bánh mì chay cho bà con ẢNH: PHẠM HỮU

Trong nội ô Tòa thánh, các xe phát nước miễn phí có mặt khắp nơi ẢNH: PHẠM HỮU