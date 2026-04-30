Biển người xếp hàng chờ tham quan Dinh Độc Lập ở TP.HCM lễ 30.4

Nhật Thịnh
30/04/2026 13:54 GMT+7

Sáng 30.4, tiết trời mát mẻ tại TP.HCM, nhiều người dân tìm đến tham quan Dinh Độc Lập. Có thời điểm, khu vực bán vé ghi nhận dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt vào tham quan.

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều người dân lựa chọn ở lại TP.HCM thay vì về quê hay đi du lịch. Từ sáng sớm, Dinh Độc Lập đã đón rất đông du khách và người dân khi bên ngoài cổng ghi nhận dòng người nối dài chờ mua vé.

Dòng người đông đúc xếp hàng dài chờ mua vé vào tham quan Dinh Độc Lập sáng 30.4

Dòng người xếp hàng dài, nhích từng chút một để chờ mua vé vào tham quan

Trong những ngày này, Dinh Độc Lập là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Bạn đã khám phá trọn vẹn Dinh Độc Lập chưa?

Dù đông đúc và phải chờ dưới trời nắng, hầu hết mọi người vẫn vui vẻ, phấn khởi xếp hàng để vào tham quan trong ngày kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất

“Đây là lần đầu mình cùng nhóm bạn từ Bắc Ninh vào TP.HCM và tham quan Dinh Độc Lập. Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi được tận mắt nhìn thấy những công trình, hiện vật lịch sử được trưng bày ở đây. Không khí tham quan cũng rất vui tươi và ý nghĩa”, bạn Nguyễn Anh Hào (thứ ba từ trái sang) chia sẻ

Các em nhỏ háo hức theo gia đình đến tham quan Dinh Độc Lập trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Dịp nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ chọn tham quan Dinh Độc Lập để tìm hiểu lịch sử, chụp ảnh lưu niệm và thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước

Người dân chụp ảnh lưu niệm bên xe tăng 390, phương tiện từng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trong ngày lịch sử cách đây 51 năm

Du khách tham quan các không gian trưng bày bên trong Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập là điểm đến được nhiều em nhỏ yêu thích khi cùng gia đình đến tham quan trong dịp lễ

Kiến trúc độc đáo của Dinh Độc Lập tạo nên những khung hình đẹp, ấn tượng cho du khách

Các em nhỏ được cha mẹ đưa đi tham quan, tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước, góp phần bồi đắp kiến thức qua trải nghiệm thực tế

Dinh Độc Lập có diện tích khoảng 4.500 m², cao 26 m, tổng diện tích sử dụng gần 20.000 m², nằm trong khuôn viên nhiều cây xanh. Công trình gồm hơn 100 phòng chức năng như phòng khánh tiết, phòng họp nội các, phòng Tổng thống, phòng đại yến...

Dinh Độc Lập là điểm đến quen thuộc mỗi dịp 30.4, thu hút đông đảo người dân TP.HCM, các tỉnh lân cận và du khách cả nước tìm về tham quan, tìm hiểu lịch sử

Bến xe Miền Tây 'căng mình' hoạt động dịp lễ 30.4 - 1.5

Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, Bến xe Miền Tây ghi nhận lượng hành khách tăng cao đáng kể.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
