Biển người xếp hàng chờ tham quan Dinh Độc Lập ở TP.HCM lễ 30.4

Sáng 30.4, tiết trời mát mẻ tại TP.HCM, nhiều người dân tìm đến tham quan Dinh Độc Lập. Có thời điểm, khu vực bán vé ghi nhận dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt vào tham quan.
Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều người dân lựa chọn ở lại TP.HCM thay vì về quê hay đi du lịch. Từ sáng sớm, Dinh Độc Lập đã đón rất đông du khách và người dân khi bên ngoài cổng ghi nhận dòng người nối dài chờ mua vé.
Dịp nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ chọn tham quan Dinh Độc Lập để tìm hiểu lịch sử, chụp ảnh lưu niệm và thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước
