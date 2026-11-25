Chiều 25.11, biển số xe ô tô 99A-999.99 (TP.Bắc Ninh) đã được đấu giá thành công, với mức tiền trúng đấu giá hơn 15 tỉ đồng.

Biển số 99A-999.99 đấu giá thành công hơn 15 tỉ đồng ẢNH: VPA

Trước đó, tháng 8.2025, biển số này đã được đấu giá thành công lần đầu với mức tiền hơn 21,8 tỉ đồng.

Do người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nên biển số được đưa ra đấu giá lần thứ hai hồi tháng 11.2025, với mức tiền trúng đấu giá hơn 27,8 tỉ đồng.

Người trúng đấu giá tiếp tục không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nên biển số 99A-999.99 được đưa ra đấu giá lần thứ 3, với mức trúng đấu giá như đã nêu.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, trong năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Kể từ phiên đấu giá biển số đầu tiên vào tháng 9.2023 đến nay, tổng số tiền thu được từ hoạt động này lên tới 12.500 tỉ đồng.

Theo quy chế, đấu giá biển số xe được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tiền đặt trước của một biển số xe ô tô là 40 triệu đồng, biển số xe mô tô, xe gắn máy là 5 triệu đồng.

Riêng biển số xe có định dạng AAAAA (A>4), ABCDE (A4) đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai là 500 triệu đồng (ô tô) và 50 triệu (mô tô, xe gắn máy).

Nếu trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp không trúng sẽ được hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

Người trúng đấu giá biển số xe có nghĩa vụ nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày. Quá thời hạn mà không nộp hoặc nộp không đủ thì biển số xe trúng đấu giá sẽ được đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Rơi vào trường hợp trên, người trúng đấu giá không được hoàn trả tiền đặt trước hoặc số tiền đã nộp, không được tham gia đấu giá biển số xe trong thời hạn 12 tháng.

Người trúng đấu giá được quyền đăng ký biển số xe trúng đấu giá gắn với phương tiện thuộc sở hữu của mình; đồng thời được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn với biển số xe trúng đấu giá.