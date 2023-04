Biển số xe máy đang được cấp như thế nào?

Cụ thể, tối 31.3, mạng xã hội lan truyền việc 4 biển số (BS) xe máy: 66F1-999.96, 66F1-999.79, 66F1-998.98 và 66F1-999.99 đã được bấm ra cùng ngày 8.3 tại điểm đăng ký xe của Công an H.Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết BS 66F1-999.79 là của một Phó trưởng Công an H.Cao Lãnh. Các BS 66F1-999.96, 66F1-999.98 và 66F1-999.99 chưa có thông tin cụ thể.



Ngoài ra, sáng 29.3, vợ chồng anh Trương Tấn Phát (ngụ xã Sông Nhạn, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cùng lúc có được 4 BS xe máy: 60B6-888.89, 60B6-888.86, 60B6-888.88 và 60B6-888.68 tại điểm đăng ký xe ở Công an xã Sông Nhạn.

Vợ chồng anh Trương Tấn Phát và biển số 60B6-888.88 vừa có được sau khi đăng ký xe máy ở Công an xã Sông Nhạn (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai)

C.T.V

Q UY TRÌNH CẤP BIỂN SỐ ĐANG ĐƯỢC LÀM RÕ

Chiều 2.4, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết công an tỉnh đang kiểm tra lại thông tin lan truyền về việc có 4 BS xe đẹp bấm ra trong ngày 8.3 tại Công an H.Cao Lãnh.

Liên quan việc 2 vợ chồng anh Trương Tấn Phát có được 4 BS đẹp, ngày 2.4, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vụ việc đang được Bộ Công an chủ trì, phối hợp các đơn vị của Công an tỉnh Đồng Nai xác minh, xử lý. "Dự kiến vào sáng 3.4 Bộ Công an sẽ tiến hành cuộc họp nội bộ, thông tin bước đầu về quá trình xác minh", vị lãnh đạo này cho biết.

"Quán triệt kỹ theo chỉ đạo của Bộ Công an" Tại tỉnh Quảng Ngãi cũng có một số trường hợp bấm được BS xe "ngũ quý" cho ô tô và xe máy; cụ thể BS 76A-222.22 (ô tô) vào tháng 1.2023; BS 76B1-777.77 (xe máy) vào tháng 5.2022. Sau khi chủ xe bấm được BS xe đẹp, có người đã mua lại với giá gấp 2, thậm chí gấp 4 lần giá trị thật của xe. Ngày 2.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết toàn bộ hệ thống bấm BS xe đều do Cục CSGT (Bộ Công an) cấp. Người dân mua xe muốn làm BS thì phải làm xong tất cả các thủ tục rồi cuối cùng mới bấm BS xe. Khi người dân bấm ngẫu nhiên trúng số nào sẽ lấy số đó. "Người dân bấm được BS đẹp hay xấu hoàn toàn là do ngẫu nhiên, sau khi bấm BS xong, Phòng CSGT sẽ làm thủ tục cấp BS cho họ. Việc người dân muốn sang nhượng lại xe khi bấm trúng BS đẹp, trong trường hợp ngoài tỉnh thì phải cấp lại BS mới, còn trong địa bàn tỉnh thì chỉ sang tên. Riêng việc bấm BS xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi quán triệt kỹ theo chỉ đạo của Bộ Công an, không để xảy ra sai sót tại các nơi cấp BS xe", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm. Hải Phong

Trong khi đó, trả lời Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nêu rõ: "Quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là sẽ điều tra làm sáng tỏ mọi việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm".

Ngay sau khi vụ việc bấm ra 4 BS "siêu đẹp" ở điểm đăng ký xe tại Công an xã Sông Nhạn lan truyền trên mạng xã hội, ngày 29.3, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã niêm phong hồ sơ, máy móc để phục vụ điều tra; đồng thời mời những người liên quan lên làm việc, lấy lời khai. Đến sáng 31.3, Bộ Công an cũng cử đoàn công tác vào Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai xác minh vụ việc, làm việc với những người liên quan. Đến ngày 1.4, trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn, bị tạm đình chỉ công tác do làm sai quy trình đăng ký, cấp BS xe.

Trao đổi với báo chí, anh Trương Tấn Phát cho biết mình làm nghề buôn bán xe máy từ lâu. Vào đầu tháng 3, anh có mua 4 chiếc xe máy (gồm 2 chiếc Yamaha Z125 - YaZ, 1 Honda SH 150i và 1 Suzuki RGV 120) từ anh P. (chủ cửa hàng xe ở đường Hoàng Diệu, TP.Long Khánh, Đồng Nai) với giá 1,2 tỉ đồng.

"Theo thỏa thuận, phía cửa hàng lo giấy tờ và BS. Cửa hàng thông báo cho tôi biết sáng 29.3 lên bấm BS. Sau đó, 2 vợ chồng tôi lên Công an xã Sông Nhạn, nhưng tôi không tự tay bấm mà phía cửa hàng bấm giúp. Kết quả được 4 BS đẹp, đó là 60B6-888.88, 60B6-888.89, 60B6-888.86 và 60B6-888.68", anh Phát cho hay.

Cũng theo lời kể của anh Phát, chỉ 1 giờ sau khi có được BS đẹp, có người ở H.Xuân Lộc (Đồng Nai) biết thông tin đã liên hệ và mua chiếc xe YaZ BS 60B6-888.88 với giá 1,5 tỉ đồng, trong khi giá chiếc xe này anh Phát mua ở cửa hàng là 500 triệu đồng.

Trong ngày 2.4, PV Thanh Niên cố gắng liên hệ với anh P. (chủ cửa hàng xe ở đường Hoàng Diệu, TP.Long Khánh), nhưng số điện thoại không liên lạc được, Facebook cá nhân của người này cũng đã khóa.

B ẤM NGẪU NHIÊN BIỂN SỐ XE

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngay khi Bộ Công an có chủ trương (Thông tư 15/2022 về việc chuyển đăng ký xe máy về công an cấp xã kể từ ngày 21.5.2022), công an tỉnh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp nhân lực để sẵn sàng thực hiện. Cụ thể, đã khảo sát cơ sở hạ tầng, bố trí các điểm tiếp dân để phục vụ đăng ký xe; đầu tư trang thiết bị cho công an cấp xã như máy móc, BS, phôi đăng ký...

Ai quản lý kho BIỂN SỐ xe ? Hiện nay, kho BS xe của Bộ Công an do Cục CSGT (C08) quản lý; tại các địa phương thì Phòng CSGT quản lý, phân về các đơn vị cấp cho người đăng ký xe. Đại diện C08 cho biết từ nhiều năm nay Bộ Công an vẫn chỉ đạo xuyên suốt việc đăng ký, cấp BS xe phải minh bạch, không được phép can thiệp, dùng tiền để mua BS. Đây là nguyên tắc chung và mọi hành vi can thiệp, chọn BS đều không đúng quy định. Theo đại diện C08, thời điểm hiện tại mọi BS đẹp hay không đẹp đều được phân về các địa phương để cấp cho người dân, doanh nghiệp chứ không có chuyện "găm" lại để bán, để làm trái quy định và nhiều năm nay vẫn thực hiện như vậy. Tuy nhiên, sắp tới nếu Chính phủ đồng ý cho triển khai đấu giá BS thì sẽ cho đấu giá tất cả kho BS, đảm bảo những BS trước khi cấp sẽ được mang ra đấu giá, nếu không trúng mới cấp đại trà. Đấu giá BS tránh được việc đầu cơ, trục lợi mua đi bán lại và mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bởi BS đấu giá sẽ không phải là tài sản thông thường và người trúng BS đẹp không được mang đi bán, cũng như không được phép cho, tặng và thừa kế mà phải giữ lại, là tài sản mang tên của mình. "Ví dụ ông A trúng đấu giá BS mà mang đi bán thì về nguyên tắc sẽ không ai thừa nhận việc mua bán này. Có thể họ bán chui nhưng pháp luật không thừa nhận thì người mua không được chính danh, không được sang tên và không được sở hữu BS đó. Nếu người nào cố tình mua và gắn vào xe của mình đi ngoài đường, bị kiểm tra, phát hiện thì sẽ có chế tài xử phạt", đại diện C08 cho hay. Trần Cường

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, có tổng cộng 127 xã, phường, thị trấn đáp ứng đủ tiêu chí được thực hiện đăng ký và cấp BS xe máy. Trong đó H.Cẩm Mỹ có 12 xã đều được áp dụng. Người dân khi có nhu cầu cấp BS xe máy mang theo hồ sơ đến trụ sở công an xã nộp, thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ gồm giấy khai đăng ký xe; giấy tờ chuyển quyền sở hữu của xe; giấy tờ lệ phí trước bạ; giấy tờ nguồn gốc của xe và giấy tờ của chủ xe.

Sau đó, người dân được công an hướng dẫn bấm BS xe máy ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe theo quy định. Bấm xong, chủ xe được giao BS xe vừa bấm được cùng giấy hẹn ngày lên lấy giấy chứng nhận đăng ký xe.