Biến thể Omicron có khả năng gây tử vong thấp hơn 75% so với Delta

Nghiên cứu do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thực hiện trên khoảng 67.200 ca được xác nhận kể từ tháng 12.2021. Theo đó, tỉ lệ bệnh nghiêm trọng và tỉ lệ tử vong do biến thể Omicron lần lượt là 0,38% và 0,18%, so với 1,4% và 0,7% đối với ca mắc Delta.

KDCA phân loại các trường hợp nghiêm trọng là người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 56% trong số 1.073 người chết trong 5 tuần qua không được tiêm ngừa hoặc chỉ mới tiêm 1 liều, trong đó những người trên 60 tuổi chiếm 94% số ca tử vong.

Tính đến nay, hơn 86% dân số Hàn Quốc đã được tiêm 2 liều vắc xin và gần 60% đã được tiêm liều nhắc lại.





Nước này đã giữ cho các trường hợp mắc và tử vong ở mức tương đối thấp nhờ vào các biện pháp giãn cách xã hội, xét nghiệm và tích cực truy vết.

Biến thể Omicron đã dẫn đến sự gia tăng số ca nhiễm mới trong ngày kỷ lục lên 100.000 vào tuần trước.

Tuy nhiên, giới chức đã nới lỏng giãn cách trong bối cảnh tỷ lệ tử vong thấp hơn. Hàn Quốc đã loại bỏ việc truy vết và cách ly bắt buộc, thay vào đó ưu tiên cho việc tự chẩn đoán và điều trị tại nhà để giải phóng nguồn lực y tế.

KDCA cho biết Omiron đã trở thành biến thể phổ biến vào cuối tháng 1. Vào đầu tháng 2, có đến 90% ca mắc mới đều nhiễm biến thể này.

Theo Johns Hopkins, Hàn Quốc hôm 22.2 đã ghi nhận 171.448 ca mắc mới, trong đó có 99 ca tử vong.