Biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần làm gì để tăng cơ hội trúng tuyển?

Với kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh và phổ điểm mà Bộ GD-ĐT đã công bố sáng 1.7, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, nhận xét phổ điểm các môn năm nay cho thấy độ tin cậy trong xét tuyển ĐH. Trong đó, năm nay môn giáo dục kinh tế giáo dục và pháp luật gần 50% thí sinh dưới 5 điểm; môn toán có trên 37% dưới 5 điểm; môn lý có 39% dưới 5 điểm… Nếu so với năm ngoái, điểm môn toán và môn sinh của năm nay tốt hơn.

Điểm theo 5 tổ hợp môn chính A01, A01, B00, A00, C00, D01 của năm nay cũng có những biến động. A00, B00 đều có số thí sinh có điểm cao nhiều hơn so với năm ngoái. Trong khi đó, các tổ hợp môn còn lại bằng hoặc thấp hơn năm ngoái một chút.

Theo thầy Hải, thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên theo quy định của Bộ GD-ĐT mới đủ điều kiện xét tuyển bậc ĐH. Các thí sinh dưới mức điểm này có thể tham gia xét tuyển các bậc học thấp hơn.

Bộ GD-ĐT cũng công bố bách phân vị theo các tổ hợp xét tuyển, thí sinh có thể tham khảo để có cái nhìn toàn diện các tổ hợp môn. Từ đây đến 14.7 là giai đoạn quan trọng nhất với thí sinh trong xét tuyển. Thí sinh không nên lo lắng nhiều quá khi nhận kết quả điểm thi năm nay mà cần tìm hiểu kỹ thông tin để có phương án đặt nguyện vọng hợp lý.