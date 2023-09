'Biệt đội lùng sục nhà trọ' cho tân sinh viên

Chia sẻ khó khăn với đàn em

Thấu hiểu những khó khăn của tân sinh viên khi lần đầu lên thành phố tìm chỗ ở, Ban Nhà trọ thuộc Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã thành lập đội hình "Lùng sục nhà trọ". Các bạn đi khắp mọi nơi, lùng sục từng dãy nhà trọ, tìm những nơi an toàn, giá cả phải chăng, gần trường… giới thiệu cho tân sinh viên để các bạn đỡ nhọc nhằn, tránh bị lừa khi lần đầu đi thuê.

Đến trực tiếp từng phòng trọ để khảo sát, tìm những nơi uy tín, phù hợp và an toàn giới thiệu cho tân sinh viên

"Xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân, cũng từng là sinh viên năm nhất lần đầu vào TP.HCM làm thủ tục nhập học gặp nhiều khó khăn trong quá trình thuê trọ để ổn định chỗ ở, an tâm học tập, nên tụi mình đã lập ra hoạt động này. Hoạt động nhằm giúp đỡ tân sinh viên trong vấn đề nhà trọ để các bạn có thể an tâm học tập, cũng như tìm được người ở ghép tin cậy và thích hợp", Lê Duy Gia Huy, Trưởng ban Điều hành Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM chia sẻ.

Huy cho biết trước khi thực hiện hoạt động, hằng năm các bạn sẽ bắt đầu tuyển thành viên và cộng tác viên để cùng tham gia. Sau đó, phân chia các trục đường gần trường như: đường 3 Tháng 2, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Kim… để thực hiện công tác khảo sát nhà trọ.

Đội hình “Lùng sục nhà trọ” cho tân sinh viên Huy Lê

"Sau mỗi đợt xuất quân, trung tâm sẽ xây dựng danh sách chi tiết các thông tin về nhà trọ, kèm theo hình ảnh thực tế để giới thiệu cho sinh viên. Với mong muốn tân sinh viên có thể nhanh chóng ổn định nơi ở sớm nhất nhằm yên tâm việc học hành, trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ trực tuyến để kết nối và chia sẻ chỗ trọ, cũng như tạo nên một cổng thông tin về nơi ở cho toàn thể sinh viên của trường", Huy chia sẻ và cho biết thêm: "Nhờ vào sự hỗ trợ, kết nối của Hội Sinh viên trường mà nhóm có thể tiếp cận với các chủ nhà trọ dễ dàng hơn, lấy được lòng tin từ người dân rằng chúng mình đang làm hoạt động vì các bạn sinh viên, không vì lợi nhuận trung gian".

Ngoài việc đi khảo sát để lấy thông tin và hình ảnh thực tế, thì tiêu chí về một khu trọ an toàn được đúc kết từ trải nghiệm của chính các thành viên, cũng như bạn bè và người thân đã từng ở trong những khu vực đó đủ lâu để có cái nhìn tổng quan về sự an ninh, an toàn.

Hạnh phúc vì làm được điều ý nghĩa

Nói về ý tưởng đặt tên đội hình là "Lùng sục nhà trọ", Huy cho biết: "Cái tên này là trong một phút ngẫu hứng mà tụi mình suy nghĩ ra. Đợt đó tụi mình triển khai tìm trọ trực tiếp trong 3 ngày và kết quả đã tìm được khoảng 169 địa chỉ nhà trọ với gần 200 phòng. Lúc họp toàn ban để tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm thì có bạn đã nói đùa là "tụi mình như đã lùng sục hết nhà trọ ở Q.10 và Q.5 rồi nhỉ!" và thế là cái tên này ra đời".

Lùng sục, khảo sát từng phòng trọ HUY LÊ

Từ Đà Nẵng vào TP.HCM nhập học, "lạ nước lạ cái", Nguyễn Văn Bình, tân sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nhờ vào bài đăng giới thiệu nhà trọ trên fanpage của Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường mà Bình đã tìm được nơi ở ưng ý.

Bình kể: "Khi nhìn thấy bài đăng giới thiệu trọ trên fanpage của trung tâm, em đã liên hệ để được hướng dẫn đến thuê. Cuối cùng, em đã tìm được phòng trọ trên đường Lạc Long Quân với giá tiền hợp lý và em khá hài lòng với nơi ở này. Nhờ hoạt động khảo sát và giới thiệu nhà trọ của các anh chị mà những tân sinh viên như em có thể tìm được chỗ ở dễ hơn, không phải vất vả, chật vật khi lần đầu vào thành phố đi từng nơi để kiếm trọ".

Chia sẻ về những cảm xúc trong quá trình đi lùng sục nhà trọ, Trương Thị Băng Châu, sinh viên Khoa Y học cổ truyền, bày tỏ: "Từng trải qua nên mình hiểu tìm kiếm trọ mệt đến thế nào, vì thế mình quyết định vào ban và đi lùng sục cùng mọi người để giúp đỡ các bạn tân sinh viên. Lúc trước, mình đi tìm trọ, TP.HCM thời điểm đó rất nóng nên lúc nào đi xong cũng thấy chân tay uể oải và mệt nhoài, dù lúc đó là tìm cho bản thân mình. Nhưng khi đi tìm cho người khác thì lại không thấy mệt, vì chỉ cần nghĩ rằng tân sinh viên sẽ ở trong những căn phòng mà mình đặt tâm huyết tìm được và mang lại cho các bạn một ngôi nhà thứ hai tại nơi xa lạ này là mình thấy hạnh phúc vô cùng".

"Năm nay mình được phân lùng sục nhà trọ trên đường Trần Hưng Đạo B. Đây là đường một chiều nên khi tìm trọ, mình đã phải đi vòng qua vòng lại khá nhiều lần, cũng có những tình huống dở khóc dở cười, như khi thì đi vào hẻm cụt, lúc thì bị thú cưng của chủ rượt theo… Dù là hôm đi nắng mưa thất thường nhưng mình đã rất vui, thấy việc tìm trọ này thật sự hữu ích, vì giúp đỡ một phần nào đó cho các bạn tân sinh viên vừa ở quê lên chưa quen đường thành phố, cũng như giúp các bạn giảm bớt nỗi sợ bị lừa đảo…", Trần Xuân Linh, sinh viên Khoa Y học cổ truyền kể.