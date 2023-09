Hà Nội tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ

Ngày 15.9, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 15.9 - 30.10.

Một căn chung cư trong ngõ 29 Khương Hạ, cao 9 tầng NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, Hà Nội yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) về ngăn cháy lan theo chiều ngang, chiều dọc công trình như đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy các khu vực có công năng khác nhau...

Thường xuyên duy trì đường, lối thoát nạn đảm bảo thông thoáng, tạo lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, lô gia, lối thoát nạn khẩn cấp lên mái, lối thoát sang nhà bên cạnh, bổ sung thang dây thoát nạn trên mái để phục vụ thoát nạn; đảm bảo an toàn PCCC của hệ thống, thiết bị điện, quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sạc điện xe máy điện, xe đạp điện, thắp hương thờ cúng...

Bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện (ô tô, xe máy...), hàng hóa kinh doanh trong nhà đảm bảo gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn, không gây cháy lan sang khu vực khác khi có sự cố.

Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh; hướng dẫn trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ...; khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị các trang thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn như thang dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc, đèn pin, dụng cụ phá dỡ thông thường...



UBND TP.Hà Nội giao Công an TP.Hà Nội, Sở TT-TT Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Sở TN-MT Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do công an các quận, huyện, thị xã là cơ quan thường trực.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, an toàn điện, công tác PCCC và CNCH... đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn, hoàn thành đúng thời gian, tiến độ đề ra.