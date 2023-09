Để không xảy ra những vụ cháy thương tâm

Bạn đọc cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải có những biện pháp kiên quyết và hiệu quả, để không xảy ra những vụ cháy tương tự.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 13.9, Bộ Công an có điện gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - PCCC-CNCH (C07) Bộ Công an và công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người tử vong

Nội dung điện nêu rõ, thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác PCCC. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, như vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.

Do vậy, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương, qua các phương tiện phát thanh tại khu dân cư, trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook...

Đồng thời, cần trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy, nổ đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm…

Quan tâm hơn nữa đến PCCC

Nhiều bạn đọc bày tỏ lòng thương tiếc và chia buồn với những nạn nhân và gia đình nạn nhân. Bạn đọc (BĐ) Tran Thinh viết: "Đau lòng quá! Không biết nói gì hơn, cầu nguyện cho những người ra đi mau siêu thoát, những người bị thương mau bình phục, những gia đình nghèo, khó khăn được sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng. Mong rằng mọi người và các hộ gia đình, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn nữa đến an toàn PCCC".

Nói về các chỗ trọ hiện nay, BĐ Thanh Tam chia sẻ: "Ai cũng thấy nguy hiểm, nhưng không ở đó thì ở đâu? Con tôi học ở một trường đại học lớn tại Q.3, TP.HCM. Ký túc xá không đủ chỗ, còn nhà trọ thì không chỗ nào đảm bảo yêu cầu PCCC. Căn nhà trọ tôi thuê là nhà ống 5 tầng, trong hẻm, cả tầng trệt để xe máy, các tầng trên thì phía trước 1 phòng trọ, phía sau 1 phòng trọ, cầu thang giữa nhà, chỉ một lối đi lên xuống, thử hỏi cháy thì đi đâu ? Tôi chọn lầu 1 có ban công chỉ để khi cháy thì cháu nhảy đại xuống chứ biết sao bây giờ!".

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm khắc

Nhiều BĐ rất bức xúc trước vụ cháy quá nghiêm trọng, yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những người có trách nhiệm, liên quan.

BĐ Mtrangg7773 bức xúc: "Việc xây dựng chung cư mini tràn lan, tùy tiện quá mức, mất kiểm soát, đã được cảnh báo nhắc nhở từ lâu rồi! Chung cư mini xây dựng gây quá tải hạ tầng; công tác quản lý kiểm soát PCCC còn chưa sâu sát; nhà thì xây bịt kín, hàng mấy chục con người ở, chẳng có lối thoát, xe máy - xe điện… để tầng 1 hàng chục chiếc... Nhìn phát hãi!...".

BĐ Trần Quang Hòa phân tích thêm: "Đây có thể nói là thảm họa! Xuất phát từ vi phạm pháp luật trong xây dựng cũng như quản lý xây dựng. Rõ ràng không thể không truy trách nhiệm trong vụ này, bao gồm chủ công trình cũng như những ai đã dung túng cho sai phạm".

13 học sinh đã mất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Cùng ý kiến, BĐ Nghia Nguyen góp ý: "Vụ việc đau lòng nhưng bắt tạm giam chủ nhà là chưa đủ. Cần phải tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm các cán bộ liên quan tới việc xây dựng sai phép và phải có hình thức xử lý nghiêm khắc".

Còn BĐ Xuan Thanh viết: "Từ các vụ cháy nghiêm trọng như chung cư Carina, quán karaoke, nay là chung cư mini ở Hà Nội, chúng ta đã học được gì? Theo tôi, chúng ta còn nhiều điều phải làm, trong đó phải thực sự kiên quyết khi thực thi pháp luật, đấu tranh với các sai phạm, có vậy mới không còn xảy ra những vụ cháy tương tự!".

* Cần làm rõ trách nhiệm của tất cả những người liên quan... Quá nhiều mất mát, đau thương! Huynh Phan Van * Cả một loạt quy định, luật này nọ mà cái chung cư 9 tầng nằm ở đường nhỏ hẹp, ô tô không vào được vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì những người thực thi pháp luật ở đâu? Việt Lê * Chờ xem kết quả điều tra, kết luận, cách xử lý từ các cơ quan chức năng. Không thể chỉ "rút kinh nghiệm"! Trịnh Cường