TP.HCM có hơn 42.000 cơ sở nhà trọ thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC

Đó là thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đưa ra tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 14.9.

Tiềm ẩn nguy cơ gây cháy

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, qua rà soát thì đa số các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê đều được trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên căn hộ cho thuê nói chung, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy và cháy lan.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM NGUYỄN ANH

Nguyên nhân là do quá trình sinh hoạt, người dân sử dụng nhiều thiết bị điện không đúng cách, không an toàn, việc câu mắc, lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện không đảm bảo dễ dẫn đến các sự cố cháy, nổ phát sinh.

Bên cạnh đó, căn hộ không được trang bị đầy đủ các phương tiện, hệ thống chữa cháy ban đầu; hoặc có trang bị nhưng không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng sự cố từng phòng ở, hành lang dẫn đến hư hỏng, không hoạt động. Do đó nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn thường trực.

Ngoài ra, vì không có lực lượng được tập huấn nghiệp vụ PCCC túc trực thường xuyên tại các nhà trọ, nhà cho thuê nên không kịp thời xử lý tình huống ban đầu. Người dân cư trú tại các nhà trọ, nhà cho thuê không được trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC.

"Nguy hiểm nhất là hiện nay là các nhà cho thuê cao tầng có hầm giữ xe và không được thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC và giải pháp an toàn khi có cháy xảy ra, dễ xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người khi cháy hầm giữ xe", thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Xử lý chung cư chưa nghiệm thu PCCC

Đại diện Công an TP.HCM cho hay, đối với những chung cư chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng, các đơn vị công an quận, huyện trực thuộc Công an TP.HCM đã tiến hành các hình thức gồm xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động với phần nhà hoặc toàn bộ nhà vi phạm quy định pháp luật về PCCC, chưa nghiệm thu về PCCC đã đi vào hoạt động.

"Công an TP.HCM liên hệ, phối hợp chính quyền địa phương đưa ra những biện pháp cưỡng chế đối với những chung cư nêu trên, đối với những chủ đầu tư cố tình vi phạm pháp luật kéo dài. Công an các đơn vị, địa phương củng cố hồ sơ, khi có dấu hiệu của tội phạm sẽ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật", thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.



