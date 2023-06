Kết luận điều tra bổ sung vụ cháy chung cư Carina làm 13 người tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án cháy chung cư Carina vào rạng sáng 23.3.2018, khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương và tài sản bị thiệt hại hơn 126 tỉ đồng.



2 bị can bị khởi tố, truy tố và xét xử trước đây là: Nguyễn Văn Tùng, 46 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ - sản xuất Hùng Thanh (gọi tắt Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, nguyên Trưởng ban Quản lý chung cư Carina).

Bị can Nguyễn Văn Tùng (bìa trái) và Nguyễn Quốc Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4.2023 NGỌC DƯƠNG

Ngày 5.4.2023, khi xét xử sơ thẩm vụ án, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND TP.HCM làm rõ chi phí Công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ, bồi thường thiệt hại trong vụ cháy là bao nhiêu; làm rõ trách nhiệm của Công ty bảo vệ Gia Khang, Công ty CP Dịch vụ địa ốc Sài Gòn (gọi tắt là Công ty Sejco), ông Đỗ Văn Vinh - cán bộ quản lý địa bàn thuộc PCCC Công an Q.8, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo quy định…

Theo HĐXX, các nội dung trả hồ sơ là những tình tiết phát sinh giai đoạn tranh tụng tại tòa. Do đó, để có căn cứ xem xét đánh giá vụ án một cách đầy đủ và toàn diện, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội, đề nghị Viện KSND TP.HCM tiến hành điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hỏi cung bị can Nguyễn Văn Tùng; ghi lời khai ông Trần Kim Lương (Phó tổng Công ty Sejco), ông Trần Quang Ngọc (Giám đốc điều hành Công ty bảo vệ Gia Khang), ông Lê Bá Thịnh (Phó giám đốc Công ty bảo vệ Gia Khang); làm việc với đại diện Công ty Hùng Thanh để xác định thiệt hại của vụ án.

Không có cơ sở xử lý hình sự thêm cá nhân

Theo đó, Cơ quan CSĐT xác định tổng chi phí Công ty Hùng Thanh đã khắc phục trong vụ cháy là hơn 108 tỉ đồng.

Trách nhiệm của ông Trần Kim Lương, Phó giám đốc Công ty Sejco, theo Cơ quan CSĐT, ông Lương là người trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Hùng Thanh để vận hành, quản lý chung cư Carina, và quản lý bãi xe. Nhưng ông Lương đã chuyển giao trách nhiệm cho Ban quản lý chung cư. Trách nhiệm của ông Lương không có mối quan hệ nhân quả với hậu quả vụ cháy, nên hành vi của ông Lương chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Các nội dung mà TAND TP.HCM trả hồ sơ đã được Cơ quan CSĐT làm rõ NGỌC DƯƠNG

Đối với nguyên cán bộ PCCC Công an Q.8 Đỗ Văn Vinh, theo Cơ quan CSĐT, kết quả điều tra cho thấy chủ đầu tư và Ban quản lý có dấu hiệu đối phó với công tác kiểm tra PCCC, điển hình như việc cho mượn bơm tăng áp để đối phó với công tác nghiệm thu tại dự án khác.

Đồng thời, các biên bản kiểm tra PCC định kỳ là căn cứ để đánh giá hành vi thiếu trách nhiệm có mối quan hệ nhân quả với hậu quả vụ cháy hay không. Song, thời gian Đỗ Văn Vinh quản lý địa bàn đã 7 lần kiểm tra PCCC, 2 lần phát hiện lỗi vi phạm và đề nghị xử phạt hành chính. Vì vậy, hành vi của ông Vinh chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau vụ cháy, ông Vinh được điều chuyển công tác sang Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.5, bị Công an Q.5 kỷ luật “khiển trách” vì có trách nhiệm liên quan đến vụ cháy chung cư Carina, do vi phạm không thực hiện chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; vi phạm quy trình, quy định, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Về Công ty bảo vệ Gia Khang, theo hợp đồng công ty này và Công ty Sejco, thì Công ty bảo vệ Gia Khang không có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng hoặc đề xuất sửa chữa hệ thống PCCC tại chung cư Carina, do đó, không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự ông Trần Quang Ngọc.

Từ căn cứ điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giữ nguyên quan điểm, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo hồ sơ vụ án, Giám đốc Công ty Hùng Thanh là bị can Nguyễn Văn Tùng biết rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống PCCC tại chung cư Carina. Hơn nữa việc hư hỏng hệ thống PCCC chưa được thay thế, sửa chữa nhưng Nguyễn Văn Tùng không triển khai sửa chữa, thay thế dẫn đến hệ thống PCCC không hoạt động khi phát sinh vụ cháy. Đối với cựu Trưởng ban Quản lý chung cư Carina Nguyễn Quốc Tuấn, bị can này là người Công ty Sejco bổ nhiệm, thay mặt công ty quản lý vận hành chung cư, bao gồm công tác PCCC. Tuấn biết hệ thống PCCC tại chung cư bị tê liệt, chưa được sửa chữa, thay thế nhưng không báo cáo, kiến nghị Công ty Hùng Thanh khắc phục.