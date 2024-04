'Biệt đội siêu nhân' nhặt rác ở Gành Đèn

Nhóm "Biệt đội siêu nhân" dọn rác được học sinh lớp 10A2 Trường THPT Võ Thị Sáu (H.Tuy An) thành lập ngày 23.4.2023, với 14 thành viên. Tranh thủ những ngày nghỉ, giờ rảnh, các bạn lại cùng nhau xuống khu vực Gành Đèn để nhặt rác.



Lúc 16 giờ 30, nhóm “Biệt đội siêu nhân” đã có mặt tại Gành Đèn để nhặt rác NGÂN TRẦN

Lê Bảo Lăng (học sinh lớp 11A2, Trường THPT Võ Thị Sáu), thủ lĩnh "Biệt đội siêu nhân", cho biết: "Em cùng các bạn hay đi tắm biển tại bãi Bàng (thuộc thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, H.Tuy An) thấy nhiều rác thải làm ảnh hưởng đến bãi tắm nên chúng em nhặt rác luôn. Sau này thành thói quen, chúng em mở rộng thêm phạm vi hoạt động, nhặt rác ở các khu vực Gành Đèn".

Theo Bảo Lăng, du khách tham quan Gành Đèn và người dân địa phương thường tổ chức ăn uống rồi xả rác luôn tại đây. Đa phần rác thải là ly, chai nhựa, bao bì ni lông khó phân hủy, đồ ăn thừa gây mùi hôi ảnh hưởng không gian vui chơi, tắm biển của mọi người. "Nên chúng em dọn rác để những người đến sau có không gian sạch sẽ để chơi. Hơn thế nữa, chúng em muốn qua hành động của mình, phần nào giúp người dân ý thức được hành động vô tư vứt rác của mình. Chúng em sẽ nhặt rác đến khi mọi người hết vứt rác bừa bãi", Bảo Lăng cho biết thêm.

... và thành quả sau gần 2 tiếng nhặt rác của nhóm

Kết thúc những buổi học trên trường, có thời gian rảnh, các bạn trong nhóm lại cùng nhau ra biển để nhặt rác, hoạt động diễn ra từ 16 giờ 30 - 18 giờ. Những ngày nghỉ cuối tuần, các bạn sẽ dậy vào lúc 4 giờ 30 để cùng nhau đi dọn rác.

Với trang bị rất thô sơ, mỗi thành viên cầm một bao tải, đeo găng tay thoăn thoắt nhặt rác bỏ vào bao, ai nấy đều vui vẻ với công việc của mình. Suốt 1 năm qua, nhóm đã thu gom hàng tạ rác thải, góp phần giữ gìn cảnh quan biển tại địa phương.

Đào Võ Thanh Trà, một thành viên nhóm "Biệt đội siêu nhân", chia sẻ: "Em rất vui khi cùng các bạn góp chút sức nhỏ vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Tuy không quá lớn lao nhưng qua những việc làm của nhóm, chúng em muốn gửi thông điệp giữ gìn vệ sinh môi trường biển đến tất cả mọi người".

Sau gần 1 năm, "Biệt đội siêu nhân" đã có gần 30 thành viên, thay nhau luân phiên hoạt động, tích cực thu gom rác. Khi biết về hành động đẹp và đầy ý nghĩa của học sinh, ông Đỗ Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (H.Tuy An), tự hào: "Hành động của các em làm tôi rất xúc động, không chỉ là những học trò ngoan hiền, các em còn là những người có ích cho xã hội. Khi biết về việc làm đầy ý nghĩa của các em, nhà trường đã tuyên dương và hỗ trợ bao tải và dụng cụ nhặt rác để các em tiếp tục công việc đầy ý nghĩa của mình".

Chị Võ Thị Mai Phương, Bí thư Huyện đoàn Tuy An, cho biết: "Hành động đẹp của các bạn trong nhóm "Biệt đội siêu nhân" vô cùng ý nghĩa và thiết thực trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển. Sự năng nổ, nhiệt tình cùng ý thức trách nhiệm của các bạn sẽ tác động rất lớn vào ý thức của học sinh trong việc tích cực bảo vệ môi trường chung. Sau khi biết thông tin về hoạt động của nhóm, Huyện đoàn Tuy An đã chỉ đạo Xã đoàn An Ninh Đông hỗ trợ, phối hợp với các bạn thu gom rác hiệu quả hơn".