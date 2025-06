Biết ơn sự giúp đỡ hết lòng của các tình nguyện viên

Giúp thí sinh bị gãy chân, di chuyển bằng nạng

Tại điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng (Q.Tân Phú, TP.HCM), hình ảnh một nam thí sinh (TS) chống nạng khó nhọc bước đi trên sân trường đã chạm đến trái tim của nhiều người. Nhưng điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt chính là sự xuất hiện của những tình nguyện viên (TNV), những người luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Tăng Gia Phát, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Lê Trọng Tấn, là nhân vật chính trong câu chuyện. Khoảng một tháng trước kỳ thi, Phát không may bị té gãy chân, việc di chuyển trở thành một thử thách, nhưng quyết tâm tham dự kỳ thi của cậu bạn không hề lung lay.

Tại điểm thi, hình ảnh Phát chống nạng bước xuống xe ngay lập tức thu hút sự chú ý của các TNV. Hai TNV đến từ Trường ĐH Công thương TP.HCM là Phan Trần Nhất Huy và Đỗ Thành Đạt nhanh chóng có mặt hỗ trợ, dìu Phát vào phòng thi.

Thí sinh bị thương ở chân được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển vào phòng thi ẢNH: THẢO PHƯƠNG

"Hôm đầu tiên làm thủ tục dự thi, thấy Phát bị thương, chống nạng khó khăn khi di chuyển, tụi mình đã lập tức hỗ trợ. Tuy nhiên, ban đầu Phát khá ngại ngùng, muốn cố gắng tự di chuyển vào phòng thi", Huy kể. Trước sự chân thành và nhiệt tình của các TNV, Phát dần cởi mở, chấp nhận sự giúp đỡ để đảm bảo an toàn.

Cứ thế, mỗi ngày thi, khi Phát đến sân trường hay kết thúc bài thi, Huy, Đạt và các TNV khác luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ. Sự tận tâm ấy không chỉ giúp Phát vượt qua khó khăn về thể chất mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để em vững vàng hơn.

"Thật sự em rất vui và xúc động khi được mọi người quan tâm, hỗ trợ tận tình như vậy. Ban đầu em khá ngại vì không muốn tạo sự chú ý quá nhiều. Em thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn khác khi vẫn có thể tham gia kỳ thi", Phát bộc bạch.

Hỗ trợ kịp thời thí sinh ngủ quên

Sáng qua 27.6, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), khi cổng trường đã đóng, một TS nữ hớt hải chạy đến, chia sẻ đến trễ do ngủ quên. Thấy TS hoảng loạn, các TNV lập tức trấn an, khuyên em bình tĩnh. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ cán bộ coi thi và TNV, TS được vào phòng thi. Khi em bước qua cổng trường, các TNV vỗ tay động viên, tiếp thêm tinh thần cho em.

Thí sinh hoảng hốt khi thấy cổng trường thi đã đóng, các tình nguyện viên trấn an và đã liên lạc được hội đồng thi ẢNH: AN VY

Tại Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM), một TS được phụ huynh chở đến khi các bạn khác đã vào phòng thi. Phụ huynh tỏ ra lo lắng, sợ con không được dự thi. TNV Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cùng các bạn nhanh chóng trấn an người cha, khẳng định TS đã vào phòng thi an toàn. "Tụi mình chỉ mong các bạn hoàn thành tốt bài thi, đồng thời giúp phụ huynh an tâm hơn", Nhi chia sẻ.

Sự nhiệt tình của các TNV để lại ấn tượng sâu sắc với phụ huynh. Chị Nguyễn Cát Tường, phụ huynh học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM), bày tỏ: "Các cháu rất chu đáo, hỏi han phụ huynh và TS tận tình. Tôi sẽ khuyến khích con mình sau này tham gia tiếp sức mùa thi như các anh chị".

Cảm ơn tình nguyện viên đã che nắng, che mưa

Sáng sớm, khi phụ huynh và TS còn lục đục chuẩn bị đến trường thi thì các TNV đã có mặt từ trước. Tấm áo xanh nổi bật, hay hình ảnh khoác vội chiếc áo mưa mỏng, những chiếc nón tai bèo thấm đẫm mồ hôi... tất cả tạo nên hình ảnh quen thuộc mà đầy xúc động trong mùa thi.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), sau khi hoàn thành bài thi môn tự chọn, TS Trần Cảnh Huy (Trường THPT Nguyễn An Ninh) nán lại chụp hình lưu niệm với các TNV. Huy kể đã được hỗ trợ tận tình trong suốt những ngày qua, từ chỉ đường, động viên trước giờ thi đến che ô khi trời mưa. "Mình nhớ tên anh Phúc, chị Tâm, chị Mỹ... Ai cũng thân thiện, nhiệt tình. Mình rất biết ơn mọi người", Huy chia sẻ.

Tình nguyện viên che mưa cho thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) ẢNH: NGUYỄN ĐIỀN

Không chỉ TS, nhiều phụ huynh cũng ghi nhận và cảm ơn sự hiện diện của các bạn trẻ áo xanh. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), có con gái dự thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Du, nán lại cảm ơn từng TNV sau giờ thi. "Hai ngày qua trời nắng chang chang, thấy mấy cháu đứng ngoài cổng trường lo cho từng TS mà tôi rất cảm kích. Con gái tôi nói các anh chị rất dễ thương, còn nhường cả ô để con không bị ướt lúc mưa. Tôi thực sự xúc động", chị Hạnh nói.

Với các bạn sinh viên tình nguyện, chương trình không chỉ là dịp giúp đỡ người khác, mà còn là hành trình trưởng thành của chính mình. Lê Quang Thạch Anh, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, chia sẻ: "Đây là mùa tiếp sức ý nghĩa nhất với mình. Dù chỉ góp một chút công sức, nhưng thấy các em an tâm thi cử, mình cũng thấy vui và tự hào".

Năm nay cũng là mùa tiếp sức cuối cùng của Huỳnh Ngọc Phượng, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Dù đang tất bật với lịch thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp, Phượng vẫn tranh thủ đứng trước cổng trường hỗ trợ TS. "Mỗi mùa thi qua đi là một kỷ niệm đẹp. Năm nay là mùa cuối cùng mình được khoác áo xanh tiếp sức, nên càng trân trọng từng khoảnh khắc. Nhìn lại, thấy thanh xuân của mình có ý nghĩa lắm", Phượng xúc động nói.