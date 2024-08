Biệt thự bên trong đô thị tích hợp: Tiềm năng từ đòn bẩy kép

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong quý 2/2024, nguồn cung sơ cấp biệt thự, nhà liền thổ TP.HCM giảm 12% theo quý, hơn 77% nguồn cung có giá trên 30 tỉ đồng/ căn. Quỹ đất khan hiếm là một trong những nguyên nhân chủ yếu tác động đến nguồn cung và biên độ tăng giá của phân khúc này. Savills dự báo, đến năm 2026, TP.HCM sẽ không có sản phẩm thấp tầng dưới 5 tỉ đồng và sản phẩm dưới 10 tỉ đồng chỉ chiếm 10%.

Trong bối cảnh đó, phân khúc nhà liền thổ khu vực giáp ranh TP.HCM đang nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Với nhiều chỉ số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, đầu tư hạ tầng, Long An đang nổi lên như một điểm sáng nổi bật, thu hút người mua có nhu cầu thực và tích sản dài hạn.

Sức bật mạnh mẽ từ hạ tầng

Sở hữu vị trí chiến lược, vừa trực thuộc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vừa là trung tâm của Vùng phát triển TP.HCM, Long An được kỳ vọng trở thành một trong những khu kinh tế lớn nhất Nam bộ, tạo động lực phát triển không chỉ cho tỉnh, mà còn lan tỏa cho vùng ĐBSCL cũng như cả nước.

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thời gian qua, Long An đã tập trung phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh liên kết vùng. Các dự án trọng điểm như vành đai 3, vành đai 4, đường tỉnh 830E (một hợp phần của đường Vành đai 4),… đang được xúc tiến triển khai, tạo đột phá mạnh mẽ về giao thông, mở rộng dư địa phát triển kinh tế và không gian đô thị mới.

Tiềm năng phát triển bứt tốc của Long An bảo chứng cho giá trị bất động sản khu vực này

Từ "vùng trũng về giá", Long An đang dần trở thành vùng đối trọng với các thị trường bất động sản ven đô lâu đời như Bình Dương hay Đồng Nai. Sự "đổ bộ" của các doanh nghiệp lớn cùng các dự án quy mô, bài bản từng bước đưa thị trường Long An bước vào chu kỳ mới với những sắc thái mới: đáng sống và đáng để đầu tư.

Được ấp ủ phát triển từ những năm 2000, khu đô thị Waterpoint 355ha do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) hợp tác đầu tư, đang từng ngày hoàn thiện diện mạo đô thị tích hợp, đóng góp đáng kể vào sự "trưởng thành" của bất động sản Long An.

Khu đô thị tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 830 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và quốc lộ 1, hưởng lợi từ hành lang giao thông liên vùng đã hoàn thiện, cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 30 phút. Ba mặt của khu đô thị bao bọc bởi 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông, thuận lợi giao thương đường thủy, đồng thời khai mở lợi thế về bất động sản "cận giang" vốn luôn được săn đón.

Theo thống kê, bất động sản tại các khu vực có quy hoạch phát triển hạ tầng, khu đô thị mới... thường tăng trung bình từ 20-30% mỗi năm. Chính vì vậy, dòng sản phẩm biệt thự Waterpoint trở thành kênh tích sản bền vững, đón đầu tiềm năng kết nối vô hạn và động lực tăng giá đầy triển vọng của Long An.

Các sản phẩm The Aqua Signature đang được giới thiệu ra thị trường với số lượng giới hạn chỉ 39 căn

Tiềm năng từ chiến lược phát triển tiện ích đô thị

Waterpoint được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp dựa trên 4 nền tảng: hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch phức hợp với các chương trình tạo điểm đến, công nghệ tiên tiến và dịch vụ quản lý vận hành thông minh, đáp ứng mọi nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí và mua sắm cho khoảng 30.000 người.

Khu đô thị sở hữu hơn 25ha quỹ đất dành cho giáo dục; 3ha tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện, 8ha tiện ích thể thao ngoài trời, 8,6ha Vịnh nước ngọt; 20ha dành cho các tiện ích thương mại - giải trí… Trong đó, nhiều tiện ích quan trọng đã hoàn thiện như hệ thống xe buýt liên vùng, hệ thống câu lạc bộ cộng đồng ven sông, bến du thuyền, tổ hợp thể dục - thể thao và sự kiện, Vịnh Cảng, khép kín tuyến đường chạy bộ, đường đạp xe…

Mới đây nhất, Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus - Waterpoint Campus quy mô 1.800 học sinh bên trong khu đô thị đã chính thức hoạt động, chào đón năm học đầu tiên.

Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus bắt đầu niên khóa đầu tiên từ ngày 12.8

Song song đó, Phòng khám đa khoa Sài Gòn Waterpoint và cửa hàng thực phẩm San Hà FoodStore Plus cũng đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để khai trương trong thời gian tới.

Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho cộng đồng cư dân và người dân khu vực, các tiện ích giáo dục, thương mại, y tế còn gián tiếp gia tăng giá trị bất động sản. Trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam, các khu đô thị tích hợp như Waterpoint sẽ tiếp tục được chủ đầu tư ưu tiên phát triển, mang đến giá trị bền vững về mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Đây cũng là yếu tố then chốt tạo sức hút và tiềm năng cho các sản phẩm biệt thự bên trong khu đô thị.

Có thể nói, với "đòn bẩy kép" từ sự tăng tốc của thị trường Long An đến diện mạo không ngừng hoàn thiện của khu đô thị tích hợp, mỗi sản phẩm biệt thự Waterpoint không chỉ là chốn an cư đúng nghĩa với những trải nghiệm đặc quyền về tiện ích, an ninh… mà còn là kênh tích sản với giá trị vượt thời gian.

Đặc biệt, tại thời điểm thị trường đang ghi nhận nhiều thay đổi đáng kể do tác động của 3 luật liên quan đến bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8, động thái tìm kiếm sản phẩm phù hợp càng trở nên rõ nét. Đây được xem là bước "đi trước đón đầu" trước khi mặt bằng giá có thể tăng cao và nguồn cung càng trở nên khan hiếm trong thời gian tới.