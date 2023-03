Biểu tình bùng nổ ở Iran giữa nghi vấn hàng trăm nữ sinh bị đầu độc

Một nữ sinh nhập viện ở Iran, nghi ngờ bị đầu độc REUTERS

Tình trạng sức khỏe đến nay vẫn chưa giải thích được đã ảnh hưởng đến hàng trăm nữ sinh ở Iran trong những tháng gần đây. Giới chức Iran tin rằng các nữ sinh này có thể đã bị đầu độc và quy kết các lực lượng thù địch với Tehran đứng sau việc này, theo Reuters.

Theo Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi, các nữ sinh đã "trúng độc ở mức nhẹ". Trong khi đó, một số chính trị gia cho rằng các nữ sinh có thể đã bị nhắm mục tiêu bởi các nhóm Hồi giáo bảo thủ vốn phản đối việc cho trẻ em gái đi học.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli hôm 4.3 cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy một số "mẫu vật đáng ngờ". "Thông qua việc nghiên cứu thực địa, các mẫu vật đáng ngờ đã được tìm thấy và đang được điều tra... để xác định nguyên nhân gây bệnh cho các học sinh và kết quả sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất", ông nói trong thông cáo được hãng thông tấn IRNA đăng tải.

Các trường hợp ngã bệnh đã được phát hiện tại hơn 30 trường học ở ít nhất 10 trong số 31 tỉnh của Iran tính đến ngày 4.3. Mạng xã hội ở Iran những ngày gần đây liên tục xuất hiện hình ảnh và video về các nữ sinh ngã bệnh, cảm thấy buồn nôn hoặc tim đập nhanh. Một số nữ sinh cho biết họ thấy đau đầu.

Video đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy các bậc phụ huynh tập trung tại trường để đưa con về nhà và một số học sinh được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương hoặc xe buýt.

Cuộc tụ tập của phụ huynh bên ngoài tòa nhà Bộ Giáo dục ở phía tây Tehran hôm 4.3 đã biến thành cuộc biểu tình phản đối, theo Reuters.

"Basij, Vệ binh, các người là Daesh", những người biểu tình hô vang, chỉ trích Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng an ninh khác của Iran với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng (Daesh là cách gọi IS theo tiếng Ả Rập).

Các cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức ở hai khu vực khác ở Tehran và các thành phố khác bao gồm Isfahan và Rasht, theo các video chưa được xác minh.

Sự việc diễn ra sau các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài hàng tháng ở Iran vì vụ một phụ nữ trẻ qua đời khi đang bị cảnh sát đạo đức giam giữ.

Cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Geneva hôm 3.3 đã kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch về sự việc và các quốc gia bao gồm Đức và Mỹ đã bày tỏ quan ngại. Iran cùng ngày chỉ trích hành động mà nước này cho là sự can thiệp của nước ngoài, cũng như "những phản ứng vội vàng", đồng thời cho biết họ đang điều tra.