'Biểu tượng gợi cảm' Hồng Kông tiết lộ lý do không đóng cảnh khỏa thân

Diệp Tử My từng là "mỹ nhân cảnh nóng" nổi tiếng ở Hồng Kông thập niên 1980, 1990 HK01

Trong một cuộc phỏng vấn với HK01 gần đây, Diệp Tử My gây chú ý khi tiết lộ về thời trẻ, khi vẫn là một trong những "bom sex" của làng giải trí Hồng Kông. Nữ diễn viên 58 tuổi cho biết trong suốt sự nghiệp đóng phim của mình, dù từng thực hiện nhiều cảnh "nóng" táo bạo nhưng cô vẫn giữ nguyên tắc không bao giờ khỏa thân trước ống kính, ngay cả khi được đề nghị trả nhiều tiền hơn.



"Biểu gợi cảm" một thời giải thích: "Tôi không nhận lời vì lúc đó tôi có rất nhiều lời mời và tiền bạc không phải là vấn đề đáng lo ngại. Tôi nhận thức được rằng việc khỏa thân hoàn toàn trên phim sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sau này. Cá nhân tôi không thích điều đó". Người đẹp xứ cảng thơm cũng nói thêm rằng khán giả nhìn thấy hình ảnh trần trụi của mình, cô sẽ mất đi sự bí ẩn và không duy trì được sức hút lâu, đó là điều cô không thể chấp nhận. Mỹ nhân đình đám một thời cũng cho biết bản thân không sợ bị lộ những vùng nhạy cảm khi quay phim vì luôn thoát y có chừng mực, chuẩn bị các biện pháp che chắn, bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc trên phim trường.

Nữ diễn viên từng được gọi là mỹ nhân "siêu vòng 1", chi bộn tiền để mua bảo hiểm cho bộ ngực CHỤP MÀN HÌNH

Diệp Tử My tâm sự cô đóng nhiều phim người lớn, thậm chí bị nhiều người gọi là "mỹ nhân ngực khủng". Nữ diễn viên cho biết khi ấy cô cảm thấy danh hiệu này rất phản cảm và không muốn nhận nó. "Có rất nhiều phụ nữ sở hữu ngoại hình đẹp hơn tôi nhiều, nhưng sau này tôi coi đó là một biệt danh, từ không chấp nhận cũng phải chấp nhận", nghệ sĩ này bộc bạch.

Thời trẻ, Diệp Tử My được săn đón đến mức cô đã mua bảo hiểm trị giá 2 triệu HKD (hơn 6,5 tỉ đồng ở hiện tại) cho bộ ngực của mình. Nữ diễn viên cho biết khi ấy mình đang quay bộ phim Robotrix (phát hành năm 1991). Nghệ sĩ cười khi nói lý do chi bộn tiền để bảo vệ vòng 1: "Tôi thường xuyên có những góc máy hướng vào phần ngực, nếu bị thương thì có thể được bồi thường". Sao phim Thiên vương nói thêm: "Một người bạn làm trong ngành bảo hiểm nói với tôi rằng tôi có thể mua bảo hiểm cho bộ ngực vì thời điểm đó tôi đang quay rất nhiều phim và vòng 1 là điểm làm nên sức hút của tôi nên tôi cần bảo vệ nó".





Diệp Tử My thời đóng phim cùng Châu Tinh Trì CHỤP MÀN HÌNH

Một trong những bộ phim giúp Diệp Tử My được nhiều khán giả biết đến chính là Tình thánh (1991) hợp tác cùng Châu Tinh Trì. Nghệ sĩ U.60 nhớ lại khoảng thời gian hợp tác với "vua hài kịch" xứ cảng thơm: "Lúc đó, anh ấy thường kiếm những cô gái xinh đẹp để đóng cùng mình và ngoài tôi, anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn. Khi đến trường quay, không có kịch bản và mọi người sẽ ứng biến tại chỗ. Nếu không nghĩ được gì, chúng tôi sẽ kết thúc công việc… Không có áp lực gì cả và mọi người rất vui vẻ".

Nữ diễn viên chia sẻ rằng có lẽ vì Châu Tinh Trì thích mình nên đã cư xử với cô khác mọi người. "Mọi người đều nói anh ấy rất hung dữ và tôi nghĩ: 'Thật sao? Tôi không nghĩ vậy'. Khi chúng tôi hoàn thành việc quay phim vào cuối ngày, anh ấy rủ tôi đi dạo nhưng tôi phớt lờ anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng tôi bận và đi thẳng về nhà", người đẹp nhớ lại.

Ở tuổi U.60, Diệp Tử My xuống sắc đáng kể, gương mặt đã lộ rõ dấu vết tuổi tác, vướng nghi vấn thẩm mỹ, thân hình gầy gò, có lúc chỉ còn chưa đến 40kg HK01

Diệp Tử My sinh năm 1966, cô gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ giữa thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những "bom sex" nổi tiếng nhất xứ cảng thơm thời bấy giờ. Mỹ nhân này từng nổi đình đám tại Hồng Kông cũng như nhiều nước Đông Nam Á nhờ nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm cùng những màn diễn xuất táo bạo qua hàng loạt bộ phim cấp ba ăn khách. Người đẹp cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng: Sư huynh trúng tà, Tình thánh, Hoàng gia nữ tướng, Thiên vương, Bả hào...

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô từ giã làng giải trí năm 1997 với lý do không có nhiều vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp, mệt mỏi với việc khoe thân. Về đời tư, Diệp Tử My gắn bó với bạn trai Lữ Tích Chiếu 26 năm trước khi người này đột ngột qua đời hồi 2018 do lên cơn đau tim.