Biểu tượng kết nối một thời của Apple vừa chính thức biến mất

Đối với nhiều người, ngừng hỗ trợ FireWire chỉ là một ghi chú nhỏ trong danh sách thay đổi của Apple. Tuy nhiên, với những ai đã trải qua cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, đây là biểu tượng của công nghệ kết nối tốc độ cao, mang lại cảm giác như bước vào tương lai.

FireWire cung cấp tốc độ cao gấp nhiều lần so với USB 1.1 khi ra mắt ẢNH: ARSTECHNICA

Chuẩn kết nối vàng son cuối thập niên 1990

Còn gọi là IEEE 1394, FireWire được Apple phát triển để khắc phục những hạn chế của SCSI và USB đời đầu. Được phát triển từ năm 1986 và hoàn thiện vào giữa những năm 1990, FireWire đã vượt trội về thông lượng so với USB 1.1, với tốc độ lý thuyết tối đa lên đến 400 Mbps, trong khi USB 1.1 chỉ đạt 12 Mbps. FireWire sau đó còn nâng cấp lên 800 Mbps trong các phiên bản tiếp theo. Ngoài tốc độ, FireWire còn sở hữu nhiều tính năng nổi bật như khả năng kết nối nhiều thiết bị và trao đổi nóng mà không cần sử dụng CPU.

Trong thời kỳ mà ổ đĩa ngoài chủ yếu sử dụng SCSI và các kết nối không đáng tin cậy, FireWire đã trở thành một phát minh đột phá, góp phần làm cho máy tính Apple trở thành lựa chọn hàng đầu cho công việc sáng tạo chuyên nghiệp. Khả năng kết nối kiểu daisy-chaining của FireWire giúp giảm thiểu số lượng cổng cần thiết trên máy tính, cho phép truyền tín hiệu qua từng thiết bị một cách dễ dàng. Ngay cả khi USB 2.0 ra đời, FireWire vẫn giữ vững vị thế trong nhiều tình huống thực tế, đặc biệt là với các phiên bản full-duplex.

FireWire đã khẳng định vai trò quan trọng trong quy trình làm việc video kỹ thuật số, với nhiều máy quay chuyên dụng được tích hợp cổng FireWire. Điều này có nghĩa, để làm việc chuyên nghiệp với video kỹ thuật số, người dùng cần máy Mac hoặc PC có card FireWire. Ngoài ra, FireWire cũng là lựa chọn hàng đầu cho quy trình làm việc âm thanh chuyên nghiệp nhờ vào độ trễ thấp.

Nhiều yếu tố khác nhau khiến FireWire không còn phù hợp theo thời gian ẢNH: ARSTECHNICA

Apple khép lại hành trình FireWire sau hơn ba thập kỷ

Vậy tại sao USB lại trở nên phổ biến hơn FireWire? Đầu tiên là sự ra đời của Thunderbolt - phiên bản kế nhiệm của FireWire với khả năng kết nối nhiều thiết bị. Hơn nữa, Apple cũng đã tính phí bản quyền cho phần cứng FireWire, điều này đã hạn chế sự phát triển của nó. Trong khi đó, USB 2.0 đã đủ tốt cho hầu hết người dùng và Microsoft đã hỗ trợ USB tốt hơn trên các hệ thống Windows, điều này dẫn đến sự suy giảm dần của FireWire.

Thật bất ngờ khi hỗ trợ FireWire vẫn được duy trì trên macOS cho đến năm 2025, điều đó cho thấy vẫn còn nhiều người dùng sử dụng thiết bị ngoại vi FireWire. Tuy nhiên, Apple đã ngừng hỗ trợ phần cứng FireWire từ lâu. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, Apple vẫn đóng góp vào các công nghệ kết nối tiên tiến như USB 4 và Thunderbolt nhằm cho phép người dùng dễ dàng kết nối thiết bị mà không gặp trở ngại.