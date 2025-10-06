Biểu tượng nghỉ dưỡng cao tầng mới sắp ra mắt ở Đông Đắk Lắk

Bất chấp biến động, mô hình căn hộ du lịch và khách sạn cao tầng ven biển vẫn chiếm 73% giao dịch toàn thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản, quý I/2025, nguồn cung đạt gấp 5 lần cùng kỳ, tỷ lệ hấp thụ 32%. Động lực chính đến từ sự phục hồi du lịch khi Việt Nam đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa trong năm 2024, tổng thu 840.000 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng này kéo theo nhu cầu về cơ sở lưu trú chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm cao tầng ven biển. Mô hình này sở hữu những ưu thế như tối ưu hóa tầm nhìn panorama, tích hợp hệ thống tiện ích "tất cả trong một" và khả năng khai thác cho thuê dưới sự vận hành của các đơn vị quốc tế, mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Phối cảnh tổ hợp khách sạn, resort L'Aurora Phu Yen tại phường Bình Kiến, phía Đông Đắk Lắk Lăk

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch Phú Yên (cũ) ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, giữ vững xu hướng phục hồi và phát triển bền vững. Với tổng lượng khách du lịch khoảng 2,62 triệu lượt, đạt 58% kế hoạch năm và tăng tới 33,7% so với cùng kỳ năm 2024, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là phía Đông Đắk Lắk tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc gia.

Giá bất động sản ven biển tại đây ước tính bằng một phần ba đến một phần năm các thành phố biển lớn, tạo dư địa tăng giá và khả năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.

Phường Bình Kiến - cửa ngõ phía Đông Đắk Lắk - được định hướng đến 2030 trở thành trung tâm phát triển khách sạn, du lịch và nghỉ dưỡng hiện đại. Với vị trí kết nối thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ xen lẫn sắc màu văn hóa miền Trung - duyên hải, Bình Kiến mang trong mình tiềm năng lớn để hình thành một điểm đến mới, nơi du khách có thể tìm thấy sự hài hòa giữa nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm bản sắc địa phương.

Khu vực ven biển này đang trở thành tâm điểm thu hút nhiều chủ đầu tư với các dự án lớn. Đại diện là Cloud Property - thành viên tập đoàn Cloud Gate, đang phát triển dự án L'Aurora Phu Yen. Dự án được định vị là tổ hợp bất động sản giải trí nghỉ dưỡng cao cấp tại Đắk Lắk gồm 33 biệt thự nghỉ dưỡng, 78 shophouse, 3 tòa căn hộ du lịch và 2 tòa khách sạn vận hành bởi đơn vị quốc tế.

Điểm nhấn đắt giá của dự án là sự hợp tác với các thương hiệu danh tiếng. Khối biệt thự, 2 tòa khách sạn quốc tế, khối Biệt thự và các tiện ích cao cấp tại Clubhouse như spa, nhà hàng sẽ được quản lý và vận hành bởi Accor - thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới. Song song đó, các tòa tháp căn hộ du lịch sẽ được vận hành chuyên nghiệp bởi Cloud Property và Cloud Hospitality đảm bảo những chuẩn mực dịch vụ chuyên biệt và đẳng cấp. Điều này đã giúp bổ sung nguồn cung khách sạn, resort 4-5 sao vốn còn hạn chế tại khu vực phía Đông Đắk Lăk. L'Aurora Phu Yen sở hữu vị trí trung tâm đô thị biển với đầy đủ dịch vụ tiện ích nội ngoại khu và sở hữu kết nối vùng hoàn hảo từ dự án tới các công trình công cộng hay danh lam thắng cảnh.

Trong giai đoạn 2, dự án L'Aurora Phu Yen sẽ giới thiệu phân khu cao tầng ven biển tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên trục đường Độc Lập. Phân khu cao tầng sẽ được thừa hưởng một hệ tiện ích phong phú, đẳng cấp từ quần thể nghỉ dưỡng L'Aurora Phu Yen, cùng với sự hợp tác từ thiết kế kiến trúc cảnh quan, nội thất đến quản lý vận hành của nhiều thương hiệu tên tuổi trong nước và quốc tế hứa hẹn sẽ định hình lại phong cách nghỉ dưỡng biển của bờ Đông Đắk Lắk, đồng thời mang đến một sự lựa chọn đầu tư đầy tiềm năng, một điểm đến mới cho du khách trong và ngoài nước.