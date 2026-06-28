Biểu tượng pin iPhone đổi sang màu vàng báo hiệu điều gì?

Chiếc iPhone hiện đại không chỉ nổi bật với thiết kế tinh tế mà còn cung cấp nhiều thông tin hữu ích thông qua các biểu tượng trên màn hình. Một trong số đó là biểu tượng pin có thể chuyển sang màu vàng khi thiết bị đang ở Chế độ nguồn điện thấp - một tính năng được Apple giới thiệu từ năm 2015 với iOS 9. Tính năng nguồn điện thấp được phát triển nhằm giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng pin của iPhone, nhưng cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt một số chức năng và hiệu suất của thiết bị.

Nhiều người có thể thấy lo lắng khi biểu tượng pin chuyển sang trạng thái màu vàng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Khi iPhone chuyển sang chế độ nguồn điện thấp, một số thay đổi sẽ diễn ra, bao gồm việc tắt 5G trên hầu hết thiết bị (trừ dòng iPhone 12 và 13 khi tải xuống tệp lớn hoặc phát video trực tuyến), giảm độ sáng màn hình và hạn chế một số tính năng khác. Đặc biệt, chế độ này sẽ tự động kích hoạt khi pin giảm xuống dưới 20%.

Cách tắt chế độ nguồn điện thấp trên iPhone

Nếu người dùng không muốn sử dụng chế độ nguồn điện thấp, có nhiều cách để tắt nó, trong đó tiêu biểu nhất là cách truy cập vào ứng dụng Cài đặt > Pin > Chế độ nguồn và nhấn vào nút chuyển đổi cạnh Chế độ nguồn điện thấp để bật hoặc tắt nó đi.

Người dùng có thể vô hiệu hóa chế độ nguồn điện thấp trong mục Pin của ứng dụng Cài đặt ẢNH: K. VĂN

Đối với iPhone 14 trở xuống, người dùng cũng có thể yêu cầu Siri bật hoặc tắt chế độ này, hoặc thực hiện thao tác trong Trung tâm điều khiển thông qua biểu tượng Pin.

Lưu ý chế độ nguồn điện thấp sẽ tự động tắt khi thiết bị được sạc đến 80% hoặc cao hơn. Nếu muốn đảm bảo chế độ này không được kích hoạt, người dùng hãy sạc thiết bị bằng cáp phù hợp.

Hiểu rõ về chế độ nguồn điện thấp sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng iPhone, từ đó đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả nhất có thể.