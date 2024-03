'Biểu tượng sex' Sharon Stone bị ép quan hệ tình dục với bạn diễn

Sharon Stone tố nhà sản xuất Robert Evans ép bà ngủ với bạn diễn Billy Baldwin khi họ quay Sliver (1993) GETTY, AFP

Hơn 30 năm bộ phim Sliver ra mắt, Sharon Stone mới hé lộ góc khuất sau quá trình làm phim mà bản thân phải chịu đựng. Theo Fox News, minh tinh 66 tuổi chia sẻ trên The Louis Theroux Podcast rằng nhà sản xuất Robert Evans đã ép bà thân mật với bạn diễn Billy Baldwin khi họ quay phim. "Evans gọi tôi đến văn phòng của anh ta khi lẽ ra tôi phải có mặt trên phim trường. Anh ta đeo kính râm đi quanh văn phòng, giải thích với tôi rằng anh ấy đã ngủ với Ava Gardner và nói tôi nên ngủ với Billy Baldwin bởi điều đó sẽ giúp màn trình diễn của Baldwin tốt hơn và chúng tôi cần anh ta tiến bộ hơn trong phim vì đó đang là vấn đề đáng lo ngại", nữ diễn viên kỳ cựu nhớ lại.

"Biểu tượng sex" đình đám một thời cho biết Evans tin rằng việc bà ngủ với Baldwin sẽ mang lại cho họ "phản ứng hóa học" tuyệt vời trên màn ảnh và "cứu lấy bộ phim". Sao phim Casino không đồng tình với quan điểm của nhà sản xuất và cho rằng không cần lên giường với bạn diễn vẫn có thể làm tốt vai trò của mình. Nữ diễn viên cũng lưu ý rằng Robert Evans đã không lắng nghe những đề xuất tuyển vai của bà cho bộ phim, trong đó có việc mời Michael Douglas (bạn diễn của bà trong Bản năng gốc).

Sharon Stone trong Sliver. Thời điểm đó, nữ diễn viên vừa gặt hái được thành công vang dội với Bản năng gốc nên nhà sản xuất mong muốn bà sẽ tạo ra một cú hit khác PARAMOUNT

Sharon Stone thừa nhận rằng mình đã rất thất vọng khi chuyển từ làm việc với Douglas sang Baldwin. "Tôi không cần phải làm tình với Michael Douglas. Michael vẫn có thể làm việc và biết cách đạt được những yêu cầu đó, thực hiện câu thoại đó và luyện tập, xuất hiện hoàn hảo", nữ diễn viên chia sẻ. Bà nói bản thân không hiểu vì sao một diễn viên lại phải làm tình với mọi người để trở lại đúng hướng.

Trước đó, Sharon Stone đã nhắc đến tình huống khó chịu này trong cuốn hồi ký The Beauty of Living Twice ra mắt hồi 2021 nhưng không nêu tên Robert Evans hay Billy Baldwin.

Billy Baldwin đáp trả lại những chia sẻ của Sharon Stone với thái độ gay gắt GETTY

Robert Evans đã qua đời năm 2019. Còn Billy Baldwin thì không thể ngồi yên trước những gì mà bạn diễn năm xưa chia sẻ. Tài tử đăng tải dòng trạng thái dài trên X với giọng điệu bực dọc. Ông bày tỏ: "Không biết tại sao Sharon Stone cứ nói về tôi suốt ngần ấy năm? Cô ấy vẫn còn để ý tôi hay cô ấy vẫn bị tổn thương sau ngần ấy năm vì tôi đã lảng tránh sự tiến bộ của cô ấy?".

Billy Baldwin còn tiết lộ mình đã nói chuyện với Evans để có quyền điều chỉnh cảnh nóng với Sharon Stone nhằm tránh việc phải hôn bạn diễn trên phim. Ngôi sao này cũng chia sẻ mình biết quá nhiều thứ tiêu cực về Stone và nói: "Tôi tự hỏi liệu mình có nên viết một cuốn sách và kể rất nhiều câu chuyện đáng lo ngại, kỳ quặc và thiếu chuyên nghiệp về Sharon không? Điều đó có lẽ rất thú vị đấy".

Sharon Stone thời trẻ. Không chỉ bị ép ngủ với bạn diễn, minh tinh từng tiết lộ chuyện bà bị quấy rối, gạ gẫm, yêu cầu đổi tình lấy vai diễn KOBAL

Sharon Stone sinh năm 1958, bà gia nhập làng giải trí vào giữa thập niên 1970. Ngôi sao này được biết đến với hình tượng những phụ nữ quyến rũ, bí ẩn trên màn ảnh và trở thành một trong những "biểu tượng sex" nổi tiếng nhất thập niên 1990. Minh tinh người Mỹ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Total Recall, Casino, The Specialist, The Quick and the Dead, The Mighty, The Muse, Catwoman, War and Remembrance… Đặc biệt, tên tuổi của Sharon Stone gắn liền với bộ phim Basic Instinct (Bản năng gốc) ra mắt năm 1992. Trong sự nghiệp diễn xuất, bà đã giành 1 giải Emmy, 1 giải Quả cầu vàng, 1 đề cử Oscar cùng nhiều sự công nhận khác. Những năm gần đây, nghệ sĩ kỳ cựu vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhưng không còn được chú ý như xưa.