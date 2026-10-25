BigBang quỳ gối cảm ơn khán giả Việt sau đêm diễn ở Hà Nội

Tối 24.10, BigBang tổ chức đêm diễn đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BigBang 2026-2027 world tour (XX: Cosmos). Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm nhạc Hàn Quốc, với sự góp mặt của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Đêm diễn thu hút khoảng 45.000 khán giả. Ngay khi nhóm xuất hiện và mở màn bằng Fantastic baby, sân vận động lập tức vang lên tiếng reo hò. Hàng chục nghìn chiếc lightstick hình vương miện đặc trưng của BigBang được giơ cao, tạo thành biển ánh sáng trên khán đài. Không khí tiếp tục được đẩy lên với Hands up và Tonight. Bên cạnh những ca khúc sôi động, BigBang còn đưa người hâm mộ trở về với những giai điệu gắn liền với chặng đường hoạt động của nhóm. Khi Haru Haru vang lên, nhiều khán giả đồng thanh hát theo. Tiếp đến là Lies, một ca khúc ra mắt năm 2007.

3 thành viên BigBang trên sân khấu Mỹ Đình tối 24.10 Ảnh: LÊ QUÂN

Đan xen các tiết mục của nhóm là phần biểu diễn solo của từng thành viên. Daesung mang đến màu sắc riêng với phong cách trình diễn sôi nổi, Taeyang thể hiện thế mạnh hát và vũ đạo, trong khi G-Dragon tiếp tục gây chú ý với phong thái biểu diễn cá tính.

BigBang nói gì trong lần đầu diễn tại Hà Nội?

Trong phần giao lưu, G-Dragon nhiều lần kêu gọi khán giả tiếp tục cổ vũ cuồng nhiệt. Anh nhấn mạnh đây là đêm diễn đầu tiên của BigBang tại Hà Nội, mong người hâm mộ thể hiện hết năng lượng và tình cảm dành cho nhóm.

“Các bạn quậy rất đỉnh, nhưng phải bùng nổ hơn nữa. Độ nhiệt của fan có lẽ đang ở cấp độ A, nhưng không chỉ dừng ở đây mà phải đạt cấp độ S”, nam ca sĩ nói, khích lệ khán giả tiếp tục khuấy động sân vận động Mỹ Đình.

Đằng sau những lời cổ vũ sôi nổi, trưởng nhóm BigBang cũng chia sẻ về ý nghĩa của cuộc hội ngộ sau thời gian dài chờ đợi. “Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Đó là lý do tôi cố gắng thực hiện một kế hoạch lớn để mang tất cả những điều này trở lại, không chỉ cho riêng bản thân tôi mà là cho tất cả chúng ta”, G-Dragon chia sẻ.

Bên cạnh các ca khúc trình diễn chung, mỗi thành viên cũng có những tiết mục riêng Ảnh: LÊ QUÂN

Nam rapper nói việc được biểu diễn bên cạnh Taeyang và Daesung mang đến niềm hạnh phúc khác biệt so với những lần diễn solo. Anh đặc biệt nhắc đến hình ảnh người hâm mộ cùng hòa giọng, giơ cao lightstick trong đêm nhạc.

“Đêm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ V.I.P (tên fandom của BigBang) Việt Nam một cách trọn vẹn. Tôi hy vọng đây chỉ là khởi đầu cho thật nhiều khoảnh khắc bên nhau nữa”, G-Dragon bày tỏ, đồng thời cảm ơn khán giả Việt Nam đã kiên nhẫn chờ đợi, ủng hộ và dành tình cảm cho nhóm.

Không chỉ G-Dragon, Taeyang cũng nhiều lần tương tác với khán giả bằng tiếng Việt. Câu nói “Tôi yêu các bạn” của nam ca sĩ nhận được sự hưởng ứng từ đám đông.

Daesung dành nhiều lời khen cho khán giả Việt Nam và chia sẻ: “Tôi chắc chắn hôm nay là đêm diễn tuyệt vời nhất cuộc đời tôi”. Những lời nhận xét cùng sự tương tác liên tục của ba thành viên góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi giữa sân khấu và khán đài.

Sau gần ba tiếng biểu diễn, BigBang khép lại chương trình bằng Still life. Khi ca khúc kết thúc, G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng quỳ gối, cúi đầu cảm ơn hàng chục nghìn khán giả. Người hâm mộ đáp lại bằng những tiếng hô vang tên nhóm, vẫy tay và gửi lời cảm ơn đến thần tượng.

BigBang tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ trong đêm diễn thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 25.10.