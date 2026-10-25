G-Dragon đập vỡ đàn, duy tình yêu BigBang là luôn nguyên vẹn

BigBang - 'quá giới hạn' để yêu

Tối 24.10, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) rực sáng trong những màn pháo hoa cùng hàng chục nghìn chiếc Bang Bong giơ cao để chào đón 3 thành viên BigBang hội ngộ khán giả Việt Nam sau 14 năm. World Tour BigBang 2026-2027 đánh dấu cột mốc 20 năm với hành trình đi qua 19 thành phố với 33 đêm diễn đã chọn Hà Nội là thành phố duy nhất tại Đông Nam Á được riêng dành tới 2 đêm diễn (24 - 25.10).

3 chàng trai của BigBang trên sân khấu Mỹ Đình tối 24.10 Ảnh: Lê Quân

Đêm đầu tiên của BigBang tại Hà Nội đã đưa "yellow ocean" xuất hiện theo cách choáng ngợp nhất, khiến thủ lĩnh BigBang xúc động thốt lên: "Concert Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có!".

Theo một cách không thể tuyệt vời hơn, thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả châu Á đã ào ạt trở về bằng những màn trình diễn đỉnh cao của nhóm nhạc Kpop huyền thoại cùng loạt siêu hit quen thuộc từng thống trị các bảng xếp hạng: Fantastic Baby, Hands Up, Tonight, Lies, Haru Haru...

Khoảnh khắc G-Dragon tái hiện màn đập đàn guitar kinh điển - hình ảnh iconic gắn liền với Tonight, hay khi Lies và Haru Haru biến gần 45.000 khán giả thành một dàn đồng ca khổng lồ... cùng những tiếng "Hà Nội ơi", "Xin chào Hà Nội" vang lên từ những huyền thoại Kpop... đã trở thành những khoảnh khắc vàng của đêm nhạc được chờ đợi suốt 20 năm giữa biển người cùng chung ký ức.

Sân vận động Mỹ Đình rực sáng trong chuyến tàu ngược về thanh xuân cùng BigBang Ảnh: Lê Quân

Một đêm diễn "đáng đồng tiền bát gạo", cả khi có không ít khán giả đã phải "cắn răng" mua vé chợ đen (có cặp lên tới 50 triệu đồng) cùng chi phí vé máy bay, ăn ở với những khán giả phải bay từ TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng... và đông đảo các fan quốc tế đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc...

"Quá giới hạn" để mà yêu, như 3 từ tiếng Việt mà Daesung đã hóm hỉnh "dạy" khán giả Việt... nói tiếng Việt.

Daesung dạy khán giả Việt... nói tiếng ViệtCLIP: Lê Quân

BigBang tiếp lửa cho Tùng Dương 'bay về phía mặt trời'

Có mặt trên khán đài cùng ê kíp live concert Bay về phía mặt trời sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới cũng tại Mỹ Đình, divo Tùng Dương cho biết, anh đến "gặp" BigBang với tâm thế chiêm ngưỡng và học hỏi để được tiếp thêm lửa cho show diễn lớn nhất trong sự nghiệp lần đầu tiên diễn ra tại sân vận động của mình.

"Tôi thực sự rất háo hức và phấn khích khi được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí âm nhạc cuồng nhiệt của BigBang. Đây là một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng đặc biệt đối với nền âm nhạc châu Á. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến liveshow Tùng Dương - Bay về phía mặt trời, nên tôi cùng cả ê kíp đã cùng có mặt tại đây để thưởng thức trọn vẹn đêm diễn, đồng thời học hỏi từ cách tổ chức, dàn dựng và vận hành một chương trình âm nhạc quy mô quốc tế", anh nói với Thanh Niên.

Nam ca sĩ Tùng Dương có mặt trên khán đài từ sớm để được tiếp lửa từ BigBang Ảnh: Lê Quân

Giọng ca Tái sinh đặc biệt ấn tượng với từng màu riêng của mỗi thành viên BigBang khi họ vừa là 1, vừa không thể trộn lẫn.

"Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là sức hút của những ngôi sao lớn, mà còn là thực lực âm nhạc và cá tính nghệ thuật rất rõ nét của họ. Mỗi người đều sở hữu một màu giọng riêng, rất tốt, nội lực, có kỹ thuật và khả năng làm chủ giọng hát đáng nể. Họ thực sự là những vocalist có thực lực, chứ không đơn thuần là những thần tượng được tạo nên bởi vũ đạo, thời trang hay công nghệ trình diễn. Điều thú vị là mỗi giọng hát đều có cá tính, nhưng khi kết hợp lại tạo nên một tổng thể rất hài hòa", Tùng Dương chia sẻ.

"Anh Long" - "thủ phạm" đập vỡ cây đàn để giữ tình yêu vẹn nguyên nơi khán giả Ảnh: Lê Quân

Tinh thần biểu diễn tự do, phóng khoáng và đầy bản lĩnh" của BigBang cũng là điều khiến chủ nhân live concert Bay về phía mặt trời bị hấp dẫn.

"Để vừa hát, vừa di chuyển, tương tác với hàng vạn khán giả mà vẫn giữ được năng lượng và cảm xúc xuyên suốt chương trình là điều đòi hỏi nền tảng nghề nghiệp rất vững vàng. Sự thăng hoa trên sân khấu không tự nhiên mà có, đằng sau đó là tài năng, sự khổ luyện và kinh nghiệm biểu diễn được tích lũy qua nhiều năm", anh nói với Thanh Niên.

Daesung - "hoa hậu thân thiện" của BigBang với vô số màn pha trò hài hước trên sân khấu Ảnh: Lê Quân

Tour diễn thế giới của nhóm nhạc huyền thoại vì thế không chỉ là chuyến tàu đưa "biển người" chung ký ức về lại thanh xuân, mà còn là nguồn năng lượng ấm sáng tiếp lửa cho những nghệ sĩ Việt trên hành trình tiếp cận và làm chủ "công nghiệp văn hóa".

Taeyang - anh chàng điển trai nhất của nhà BigBang Ảnh: Lê Quân

Một đêm đã đưa thanh xuân trở lại. Mỹ Đình vẫn còn một đêm để viết tiếp cuộc hội ngộ 20 năm vào đêm nay, 25.10.