Billie Eilish tiết lộ giấc mơ về Christian Bale khiến cô chia tay bạn trai

Trong cuộc phỏng vấn hôm 1.3 với Amelia Dimoldenberg trong bữa tiệc trưa dành cho những người được đề cử giải Oscar, ca sĩ Billie Eilish nói lý do khiến cô phải chia tay bạn trai.

Dimoldenberg (30 tuổi) dẫn chương trình Chicken Shop Date đã hỏi Billie Eilish và anh trai cô là Finneas O'Connell rằng liệu Cillian Murphy có phải là nguồn cảm hứng đằng sau ca khúc Ocean Eyes năm 2016 của họ hay không.

Danh ca Billie Eilish (22 tuổi) PEOPLE

Ca/nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Finneas O'Connell (26 tuổi) nói đùa rằng "có lẽ" đã viết bài hát về Murphy vì rất hâm mộ "đôi mắt" của nam tài tử khi đóng trong phim Dunkirk. Sau đó, giọng ca Bad Guy (22 tuổi) nhìn nhận: "Tuy nhiên, Batman mới chính là người tôi thích".

Dimoldenberg hỏi Billie Eilish liệu siêu anh hùng Batman do Christian Bale đóng mà cô yêu thích có phải là người duy nhất không, cô đáp: "Tôi thực sự không biết nhiều về các siêu anh hùng. Thành thật mà nói cách đây vài năm, tôi đã mơ về Christian Bale tại một quán cà phê nhỏ tràn ngập ánh nắng. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình phải chia tay bạn trai".

Finneas bật cười sau lời nhận xét của em gái và Dimoldenberg thì há hốc mồm vì sốc.

"Tôi thức dậy và tỉnh táo", cô nói khi người dẫn chương trình hỏi thêm, "Mọi chuyện đã kết thúc".

Billie Eilish từng mơ về Christian Bale PEOPLE

Nữ ca sĩ không tiết lộ bạn trai là ai nhưng nhiều người phát hiện cô có mối liên hệ với Jesse Rutherford - thủ lĩnh của nhóm The Neighborhood. Lần đầu tiên họ hẹn hò vào tháng 10.2022 và người đại diện của cô xác nhận với People vào tháng 5.2023 rằng cặp đôi đã chia tay. Trước Rutherford, cô từng hẹn hò với Matthew Tyler Vorce.

Billie Eilish và Finneas O'Connell được đề cử Bài hát gốc hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay cho ca khúc What Was I Made For?, viết cho nhạc phim Barbie.