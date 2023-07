Billie Eilish tung ca khúc lời Việt khiến người hâm mộ thích thú

What Was I Made For?, đĩa đơn thứ 7 trong album nhạc phim Barbie, vừa tạo được hiệu ứng tích cực với cộng đồng người hâm mộ Việt. Sau một thời gian "giấu mặt", nữ ca sĩ Billie Eilish cuối cùng cũng đã tung ra MV có sự xuất hiện của chính cô hôm thứ 6 tuần qua.

Mới đây, giọng ca sinh năm 2001 tiếp tục tung ra MV What Was I Made For? bản lời Việt trên chính trang YouTube của cô, người hâm mộ Việt vô cùng bất ngờ trước tình cảm giọng ca Bad Guy gửi đến khán giả.

Lời Việt trong ca khúc What Was I Made For? CHỤP MÀN HÌNH

Khi phát hành vào cuối tuần qua, ca khúc What Was I Made For? nhận về hơn 10 triệu lượt nghe chỉ sau 2 ngày. Với bản lồng lời Việt lần này, Billie Eilish nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ Việt.

Đây không phải là lần đầu tiên mà giọng ca từng đoạt giải "kèn vàng" bày tỏ sự yêu mến đối với Việt Nam. Vào thời điểm phát hành album Happier Than Ever năm 2021, nữ ca sĩ gửi lời chào đến người hâm mộ Việt. Hay gần đây nhất là hậu tiệc Met Gala 2023, cô mặc áo khoác có dòng chữ tiếng Việt.

Trong MV What Was I Made For?, Billie Eilish tinh tế lồng vào đó rất nhiều bộ trang phục mang ý nghĩa trong sự nghiệp của cô. Điều gây ấn tượng là cô hóa thân thành một "búp bê" đang loay hoay với cuộc đời của chính mình.

Nữ ca sĩ Billie Eilish trong MV What Was I Made For? UNIVERSAL

Chia sẻ trong bài phỏng vấn độc quyền với Apple Music về MV mới nhất của mình, Billie Eilish nói: "Chúng tôi đã dành cả mùa đông để lên nhiều ý tưởng cho ca khúc này. Nhưng khi bắt đầu vào đoạn đầu tiên, tôi đã hoàn toàn biết mình muốn làm gì cho bài hát. Và đây là bài hát đầu tiên mà chúng tôi hoàn thành chỉ trong 1 phút. Tôi thực sự rất hiểu nó".