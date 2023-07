Blackpink trở thành nhóm nhạc có kênh YouTube được đăng ký cao nhất thế giới

YG Entertainment cho biết Blackpink đã vượt cột mốc 90 triệu người đăng ký trên kênh YouTube chính thức của nhóm nhạc vào lúc 5 giờ 36 phút ngày 17.7.

Theo kế hoạch, Blackpink sẽ diễn ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 29 và 30.7 entertain.naver.com, newsbytesapp

"Kỷ lục" này lập được trong vòng 7 năm 1 tháng kể từ khi họ thành lập kênh vào tháng 6.2016. Thành tích đáng kể khác là vào tháng 7.2020, Blackpink đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên (không chủ yếu sử dụng tiếng Anh) giành được vị trí trong Top 5 trên YouTube, để vượt qua những biểu tượng nhạc pop lừng danh như Justin Bieber, Ariana Grande, Ed Sheeran, Eminem và Marshmello, củng cố vị trí nghệ sĩ số một thế giới của họ.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn một năm, đến tháng 9.2021, Blackpink đã vươn lên vị trí danh giá là nghệ sĩ có số lượng người đăng ký YouTube cao nhất trên toàn thế giới.

Lượng người hâm mộ trung thành của Blackpink tiếp tục tăng. Kênh YouTube chính thức của nhóm nhạc nữ này đã thu hút tổng cộng hơn 32,2 tỉ lượt xem, một con số đáng kinh ngạc. Trong số 43 video của nhóm, đáng chú ý nhất là video nhạc Ddu-Du Ddu-Du, đạt gần 2,1 tỉ lượt xem.

Điều này đã giúp Blackpink trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đạt được cột mốc quan trọng này. Các video đáng chú ý khác gồm có: Kill This Love với 1,8 tỉ lượt xem, BOOMBAYAH với 1,6 tỉ lượt xem, video trình diễn How You Like That với 1,4 tỉ lượt xem và As If It's Your Last với 1,3 tỉ lượt xem.

Blackpink trở thành nhóm nhạc đầu tiên vượt mốc 90 triệu người đăng ký trên YouTube pinkvilla.com

Vài sản phẩm âm nhạc đình đám của Blackpink youtube.com, bilibili.tv

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, trong đó có Việt Nam

Hiện nay, Blackpink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ hai mang tên Born Pink để quảng bá album phòng thu Born Pink của họ. Một lần nữa, Blackpink liên tục phá vỡ các kỷ lục.

Gần đây, họ đã biểu diễn một buổi cháy vé tại Stade De France (nước Pháp) và trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên làm được điều này. Tuy nhiên, Le Parisien, tờ báo Pháp đã có bài đánh giá chê bai buổi trình diễn của Blackpink, dẫn tới một làn sóng phản đối của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Đón BlackPink, Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển du lịch âm nhạc

Các "tín đồ" của Blackpink phản đối thái độ không chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng của Marie Poussel, vì nhà báo nữ này đã đánh giá buổi hòa nhạc là "không xứng tầm". Nhiều người hâm mộ đã chỉ ra giọng điệu "kỳ thị phụ nữ và bài ngoại" từ bài báo đó. Họ yêu cầu một lời xin lỗi.

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc này khởi đầu vào ngày 15.10.2022 tại Seoul, kết thúc ngày 26.8.2023 tại Los Angeles (Mỹ) soompi.com

Theo dự kiến, chuyến lưu diễn Born Pink sẽ kết thúc vào ngày 26.8.2023, trải qua 10 chặng diễn và 64 buổi diễn. Sắp tới là hai buổi diễn của Blackpink tại Việt Nam. Công ty quản lý của Blackpink thông báo nhóm sẽ diễn ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 29 và 30.7.

Đến ngày 11.8.2023 Blackpink sẽ có những buổi biểu diễn tại Mỹ, khởi đầu là ở sân vận động MetLife, thành phố East Rutherford; kế tiếp là Allegiant (Paradise); Oracle Park (San Francisco) và cuối cùng là Dodger (Los Angeles), nơi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink vào ngày 26.8.2023.