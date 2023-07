Sự kiện văn hóa: Sở VH-TT Hà Nội tạo điều kiện để BlackPink biểu diễn

"Đơn vị đang kiểm tra các thủ tục hành chính để cấp phép biểu diễn đầy đủ, hợp lệ. Đơn vị cũng đã cam kết các điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh, trật tự, cứu hộ, cứu nạn… Mọi điều kiện để tổ chức đã sẵn sàng", bà Hoa nói, và cho biết, các bài hát nhóm BlackPink sẽ biểu diễn đã được phổ biến rộng rãi và không vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật.

BlackPink gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa REUTERS

Cũng theo bà Hoa, Sở VH-TT Hà Nội đã chủ động gửi văn bản đến UBND Q.Nam Từ Liêm, Công an Q.Nam Từ Liêm và Công an TP.Hà Nội đề nghị bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian 2 ngày (ngày 29 - 30.7) sự kiện diễn ra.

Lịch diễn tại Việt Nam của nhóm, concert Born Pink tại Hà Nội sẽ mở bán vé vào trưa 7.7. Tuy giá vé chính thức chưa được phía tổ chức công bố, nhưng theo các concert K-pop của các ngôi sao xứ Hàn đến Việt Nam, giá dự kiến dao động từ 3 - 10 triệu đồng/vé.

Hang động núi lửa C6-1 ở Đắk Nông được xếp hạng di tích quốc gia

Ngày 28.6, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với hang C6-1 (xã Đắk Sôr, H.Krông Nô). Đây là một trong số nhiều hang động nằm trong hệ thống hang động núi lửa trên địa bàn H.Krông Nô.

Trong quá trình nghiên cứu, triển khai công tác phát huy Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, các chuyên gia trong và ngoài nước ghi nhận tại hang C6-1 có dấu tích sinh sống của người tiền sử cách đây từ 4.000 - 7.000 năm. Đây là lần đầu tiên giới khảo cổ học VN và Đông Nam Á biết đến một loại hình di tích khảo cổ trong hang động núi lửa. Vì vậy, Bộ VH-TT-DL đã ban hành quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với hang C6-1.

Nhóm chuyên gia nước ngoài khảo sát tại hang động núi lửa ở H.Krông Nô (Đắk Nông) CTV

Đắk Nông được biết đến là vùng đất giàu giá trị văn hóa, khí hậu hiền hòa, thổ nhưỡng tốt tươi, từ lâu là địa bàn định cư của cộng đồng nhiều dân tộc. Rất nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ có giá trị được phát hiện trên địa bàn tỉnh.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho hay việc di tích khảo cổ học hang C6-1 được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh. Bà Hạnh đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng liên quan và UBND H.Krông Nô triển khai nhiều biện pháp, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ hang C6-1 nói riêng, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nói chung trong thời gian tới.

Hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn mừng 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

Hàng trăm nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực tham gia biểu diễn các chương trình nhân kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM (1698 - 2023), 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2023).

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp kỷ niệm này do UBND TP.HCM - Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Ca sĩ Uyên Linh BTC

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM và kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 2.7 tại Khu vực sân khấu chính (Khu B, công viên 23/9, đường Lê Lai, Q.1, TP.HCM), được trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Buổi diễn có sự tham gia của các văn nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Trọng Hữu, NSƯT Thu Vân, Đan Trường, Uyên Linh, Trọng Hiếu, Phạm Trang, Hồ Trung Dũng, Đào Mác, Duyên Huyền, Khánh Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, Phan Ngọc Luân, Võ Thành Tâm, Thanh Ngọc, Trúc Lai, Thùy Trinh, rapper Bảo Kun, Nhóm MTV, Nhóm kịch Ánh Dương, Nhóm nhạc Aria Arts Center, Vũ đoàn Bước Nhảy, Nhóm múa Mặt Trời, Ánh Sáng, Mai Trắng, Sen Trắng, Nhóm múa Beta, Delta, Tia Nắng, Hoa Nắng, Nhóm thiếu nhi ABC Kids cùng MC Nhật Trường - Mai Anh.

Bên cạnh đó, dịp này TP.HCM còn có các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội: thực hiện cụm tiểu cảnh, trang trí và biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; khu văn hóa nghệ thuật múa rối nước, khu văn hóa đọc; tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho thiếu nhi; tổ chức tuyên dương Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu; biểu diễn các trang phục cưới, áo dài, tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao chủ đề gia đình hạnh phúc; triển lãm ảnh về thiếu nhi, gia đình; tổ chức cuộc thi nấu ăn Gia đình với ẩm thực Việt cho 100 gia đình.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu chào mừng ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và hưởng ứng kỷ niệm 10 năm ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3) với chủ đề Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng, diễn ra lúc 19 giờ ngày 28.6 tại Công viên 23/9 (Khu B), TP.HCM. Chương trình có sự tham gia của NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Cao Minh, Phương Thanh, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Thanh Sử, Duyên Huyền, Đào Mác, Thanh Nguyên, Phan Ngọc Luân, Hà Vân, Hồ Tuấn Phúc, Đồng Diệu Ly, RyO, Đàm Thu Thủy, bé Như Ý, Nhật Long, Gia Nguyên, Phương Nhi, Linh Lam, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Nguyễn Dân, Nhóm MTV, Nhật Nguyệt, 135…

Tác giả Gánh mẹ chính thức thắng kiện Quách Beem sau gần 5 năm

Chiều ngày 27.6, phiên phúc thẩm về vụ việc tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan bài thơ Gánh mẹ, đã diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, tòa tuyên y án sơ thẩm, bác bỏ toàn bộ nội dung kháng cáo của Quách Beem (tên thật Đoàn Đông Đức), xác nhận kể từ ngày tuyên án ông Trương Minh Nhật chính là tác giả, chủ sở hữu bài thơ Gánh mẹ, đồng thời cũng là tác giả lời bài hát Gánh mẹ (nhạc: Quách Beem).

Tác giả Trương Minh Nhật NVCC

"Tôi thật sự hạnh phúc, không kìm được nước mắt. Sau gần 5 năm trời, kể từ khi phát hiện bài thơ Gánh mẹ của mình bị ca - nhạc sĩ Quách Beem sử dụng cho bài hát cùng tên mà không xin phép... cuối cùng Gánh mẹ đã trở về với Cõng cha của tôi - Trương Minh Nhật", ông Trương Minh Nhật chia sẻ sau phiên tòa.

Ông nói trong niềm xúc động: "Cuối cùng cũng đã chấm dứt những chuỗi ngày đau lòng, lo lắng, căm phẫn... lẫn bị hàm oan khi đeo đuổi vụ việc này".

Trong khi tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ bài thơ giữa ông Trương Minh Nhật và nhạc sĩ Quách Beem chưa được giải quyết (phía Quách Beem cũng khẳng định qua trang cá nhân chính thức của mình: "Tôi ca - nhạc sĩ Quách Beem - tác giả của bài hát Gánh mẹ và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp về bản quyền. Bài hát Gánh mẹ được tôi sáng tác, ký âm và được Cục Bản quyền tác giả của Bộ VH-TT-DL cấp phép"), thì vụ việc chuyển sang phía nhà sản xuất bộ phim có sử dụng ca khúc Gánh mẹ, bởi sau đó phía Quách Beem ký kết với Công ty TNHH Lý Hải Production (của ca sĩ Lý Hải) để sử dụng bài hát này làm nhạc phim cho bộ phim Lật mặt 4: Nhà có khách...