Sở VH-TT Hà Nội: Mọi điều kiện để BlackPink tổ chức biểu diễn đã sẵn sàng

Chiều 30.6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội do UBND TP.Hà Nội tổ chức, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, đã thông tin về 2 đêm diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Born Pink của nhóm BlackPink.



Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa thông tin tại cuộc họp báo KHẮC HIẾU

Theo bà Hoa, sáng 27.6, từ bộ phận một cửa, Sở VH-TT Hà Nội đã nhận hồ sơ xin cấp phép của nhóm nhạc BlackPink biểu diễn tại Hà Nội. Đây là ban nhạc K-pop nổi tiếng, đã lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

“Đơn vị đang kiểm tra các thủ tục hành chính để cấp phép biểu diễn đầy đủ, hợp lệ. Đơn vị cũng đã cam kết các điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh, trật tự, cứu hộ, cứu nạn… Mọi điều kiện để tổ chức đã sẵn sàng”, bà Hoa nói, và cho biết, các bài hát nhóm BlackPink sẽ biểu diễn đã được phổ biến rộng rãi và không vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật.

Cũng theo bà Hoa, Sở VH-TT Hà Nội đã chủ động gửi văn bản đến UBND Q.Nam Từ Liêm, Công an Q.Nam Từ Liêm và Công an TP.Hà Nội đề nghị bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian 2 ngày (ngày 29 - 30.7) sự kiện diễn ra.

Liên quan đến việc này, ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội, cho biết thành phố sẽ có văn bản chính thức về 2 đêm diễn của nhóm BlackPink.

Theo thông báo về lịch diễn tại Việt Nam của nhóm, concert Born Pink tại Hà Nội sẽ mở bán vé vào trưa 7.7. Tuy giá vé chính thức chưa được phía tổ chức công bố, nhưng theo các concert K-pop của các ngôi sao xứ Hàn đến Việt Nam, giá dự kiến dao động từ 3 - 10 triệu đồng/vé.