Binance bị lợi dụng rửa hơn 2,3 tỉ USD tiền bất hợp pháp?

Theo cuộc điều tra của Reuters công bố vào ngày 6.6, Binance đã bị tin tặc, bao gồm những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ lừa đảo trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, sử dụng để rửa tiền. Tuy nhiên, sàn giao dịch này được cho là không biết về những gì đã xảy ra do tính chất ẩn danh của tiền kỹ thuật số.

Phía điều tra đã thu thập phản hồi từ các quan chức thực thi pháp luật, nhà nghiên cứu và nạn nhân trên toàn thế giới để xác định tác động về sai sót trong luật chống rửa tiền của Binance. Họ cũng tính toán số tiền bị rửa bằng cách xem xét hồ sơ tòa án, tuyên bố của cơ quan thực thi pháp luật và dữ liệu blockchain.

Đánh cắp tiền điện tử thông qua Binance

Sự cố đánh cắp nổi tiếng, trong đó kẻ tấn công sử dụng Binance để rửa tiền, là vụ xâm phạm sàn giao dịch tiền điện tử của Slovakia vào năm 2020, bởi nhóm tin tặc Lazarus được cho có liên quan đến Triều Tiên. Vụ việc gây thiệt hại lên tới 5,4 triệu USD. Tin tặc bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản ẩn danh trên Binance để che giấu dấu vết số tiền bị đánh cắp. Số tiền này được cho là dùng để tài trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Binance cũng đóng vai trò trong việc hỗ trợ rửa tiền từ Hydra, thị trường ma túy darknet lớn nhất thế giới bằng tiếng Nga. Darknet là mạng của các trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm. Người mua cũng như người bán trên Hydra đã tận dụng Binance để thực hiện và nhận các khoản thanh toán tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 780 triệu USD. Theo báo cáo điều tra, điều đáng nói trong trường hợp này là Binance đã biết người dùng Hydra sử dụng nền tảng của mình để giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch giữa Binance và Hydra đã giảm đáng kể vào tháng 8.2021, sau khi Binance thắt chặt kiểm tra chống rửa tiền (Anti Money Laundering - AML). Được biết, Hydra đã bị cấm giao dịch kể từ đó.





Trong trường hợp khác, Binance còn bị lợi dụng để chuyển tiền điện tử trị giá 16 triệu USD từ ví tiền điện tử bị chiếm đoạt của một nhà đầu tư Úc. Tin tặc đã rút tiền điện tử qua Binance sau khi vượt qua một cuộc kiểm tra bảo mật không xác định.

Sử dụng tiền điện tử ẩn danh

Mặc dù quy định giám sát ngày càng chặt chẽ, nhưng một số kẻ bất chính được cho là đã sử dụng Binance để mua Monero, loại tiền điện tử tập trung mạnh về quyền riêng tư và phân cấp, để giao dịch ma túy. Việc sử dụng Monero được xem là hiệu quả hơn, do nó có thêm các tính năng ẩn danh so với các tài sản như Bitcoin. Tuy nhiên, điều đáng nói là cuộc điều tra tiết lộ CEO Binance Changpeng Zhao từng quảng bá việc dùng các đồng tiền riêng tư trong một cuộc gọi với nhân viên, nói rằng chúng là một phần của tự do tài chính.

Binance đã bị giám sát theo quy định vì các đợt kiểm tra AML yếu vào năm 2021. Sàn giao dịch này cũng bị cấm hoạt động ở một số khu vực pháp lý. Giữa sự giám sát chặt chẽ về luật chống rửa tiền yếu kém của sàn giao dịch, Binance đã phải đưa ra các biện pháp cụ thể, bao gồm cả việc thuê chuyên gia tuân thủ, để đảm bảo công ty đi theo đúng quy định và yêu cầu pháp lý.