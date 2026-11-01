Binance mất 6,3 tỉ USD: Vụ hack tiền số lớn nhất lịch sử diễn ra thế nào?

Chỉ trong 20 phút, 6,3 tỉ USD tiền số của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị tin tặc đánh cắp sau khi thao túng được hệ thống phê duyệt các lệnh rút tiền.