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    Binance mất 6,3 tỉ USD: Vụ hack tiền số lớn nhất lịch sử diễn ra thế nào?

    Binance mất 6,3 tỉ USD: Vụ hack tiền số lớn nhất lịch sử diễn ra thế nào?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chỉ trong 20 phút, 6,3 tỉ USD tiền số của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị tin tặc đánh cắp sau khi thao túng được hệ thống phê duyệt các lệnh rút tiền.


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    6,3 tỉ USD bị đánh cắp trong vòng 20 phút của Binance trở thành vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa, trước đó hàng loạt vụ tấn công khác xảy ra nhưng chỉ một số nhỏ tài sản được thu hồi.

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