Giải trí Phim

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’

Hải Duy
Hải Duy
19/09/2025 15:58 GMT+7

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, 'Tử chiến trên không' tiếp tục trình làng tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ đến tham dự.

Tối 18.9, sự kiện công chiếu phim Tử chiến trên không diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Thanh Sơn, Lợi Trần… còn có các nhân chứng sống của “chuyến bay định mệnh” là cựu tiếp viên hàng không Lê Hằng và cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại. 

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 1.

Dàn sao Tử chiến trên không tại sự kiện công chiếu ở Hà Nội

Ảnh: BTC

Sự kiện còn quy tụ nhiều sao Việt tham dự, trong đó có NSND Lê Khanh, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Mai Thu Huyền, dàn sao Mưa đỏ như Hiếu Nguyễn, Phương Nam, Gia Huy, diễn viên Bình An cũng chống nạng xuất hiện tại buổi công chiếu sau chấn thương…

Tử chiến trên không là phim hành động - kịch tính dựa trên câu chuyện có thật từ vụ không tặc vào năm 1978. Phim kể về một chuyến bay dân dụng bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế, buộc phi hành đoàn và hành khách phải đối diện ranh giới sinh - tử trong không gian chật hẹp. Không chỉ là một phim hành động kịch tính, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và niềm tin của con người trước hiểm nguy.

Dàn sao Việt quy tụ tại buổi công chiếu phim Tử chiến trên không

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 2.

Bình An diện vest đen lịch lãm, chống nạng đến dự họp báo ra mắt phim sau chấn thương ở chân

Ảnh: BTC

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 3.

Tạ (diễn viên Phương Nam) trong Mưa đỏ cũng đến ủng hộ phim mới Tử chiến trên không. Tại TP.HCM, dàn sao Mưa đỏ gồm Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng… cũng có mặt ra mắt phim

Ảnh: BTC

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 4.

Hiếu Nguyễn xuất hiện với trang phục vest đen, kèm kính đen giúp tổng thể trở nên lịch lãm, nam tính

Ảnh: BTC

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 5.

Diễn viên Thanh Hương xuất hiện “khác lạ” cùng với trang phục đen huyền bí

Ảnh: BTC

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 6.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Vân Nhi nhuận sắc trong bộ váy trắng thanh lịch

Ảnh: BTC

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có mặt tại sự kiện, khoác lên mình bộ trang phục áo sơmi đen kèm quần cùng màu và nổi bật với áo khoác màu nâu tăng phần trẻ trung

Ảnh: BTC

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 8.

Nhà sản xuất, diễn viên Mai Thu Huyền xuất hiện nổi bật tại thảm đỏ với bộ trang phục màu vàng nhạt

Ảnh: BTC

Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’- Ảnh 9.

Dàn diễn viên chính của Tử chiến trên không tại thảm đỏ

Ảnh: BTC


