Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’

Tối 18.9, sự kiện công chiếu phim Tử chiến trên không diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Thanh Sơn, Lợi Trần… còn có các nhân chứng sống của “chuyến bay định mệnh” là cựu tiếp viên hàng không Lê Hằng và cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại.

Dàn sao Tử chiến trên không tại sự kiện công chiếu ở Hà Nội Ảnh: BTC

Sự kiện còn quy tụ nhiều sao Việt tham dự, trong đó có NSND Lê Khanh, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Mai Thu Huyền, dàn sao Mưa đỏ như Hiếu Nguyễn, Phương Nam, Gia Huy, diễn viên Bình An cũng chống nạng xuất hiện tại buổi công chiếu sau chấn thương…

Tử chiến trên không là phim hành động - kịch tính dựa trên câu chuyện có thật từ vụ không tặc vào năm 1978. Phim kể về một chuyến bay dân dụng bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế, buộc phi hành đoàn và hành khách phải đối diện ranh giới sinh - tử trong không gian chật hẹp. Không chỉ là một phim hành động kịch tính, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và niềm tin của con người trước hiểm nguy.

Bình An diện vest đen lịch lãm, chống nạng đến dự họp báo ra mắt phim sau chấn thương ở chân Ảnh: BTC

Tạ (diễn viên Phương Nam) trong Mưa đỏ cũng đến ủng hộ phim mới Tử chiến trên không. Tại TP.HCM, dàn sao Mưa đỏ gồm Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng… cũng có mặt ra mắt phim Ảnh: BTC

Hiếu Nguyễn xuất hiện với trang phục vest đen, kèm kính đen giúp tổng thể trở nên lịch lãm, nam tính Ảnh: BTC

Diễn viên Thanh Hương xuất hiện “khác lạ” cùng với trang phục đen huyền bí Ảnh: BTC

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Vân Nhi nhuận sắc trong bộ váy trắng thanh lịch Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có mặt tại sự kiện, khoác lên mình bộ trang phục áo sơmi đen kèm quần cùng màu và nổi bật với áo khoác màu nâu tăng phần trẻ trung Ảnh: BTC

Nhà sản xuất, diễn viên Mai Thu Huyền xuất hiện nổi bật tại thảm đỏ với bộ trang phục màu vàng nhạt Ảnh: BTC

Dàn diễn viên chính của Tử chiến trên không tại thảm đỏ Ảnh: BTC



