Bình An chống nạng đến dự ra mắt phim ‘Tử chiến trên không’

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, 'Tử chiến trên không' tiếp tục trình làng tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ đến tham dự.
Tối 18.9, sự kiện công chiếu phim Tử chiến trên khôngdiễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Thanh Sơn, Lợi Trần… còn có các nhân chứng sống của “chuyến bay định mệnh” là cựu tiếp viên hàng không Lê Hằng và cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại.
Tử chiến trên không là phim hành động - kịch tính dựa trên câu chuyện có thật từ vụ không tặc vào năm 1978. Phim kể về một chuyến bay dân dụng bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế, buộc phi hành đoàn và hành khách phải đối diện ranh giới sinh - tử trong không gian chật hẹp. Không chỉ là một phim hành động kịch tính, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và niềm tin của con người trước hiểm nguy.
Dàn sao Việt quy tụ tại buổi công chiếu phim Tử chiến trên không
Bình luận (0)