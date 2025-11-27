Binh biến nổ ra ở Guinea-Bissau

Trong một tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước, các sĩ quan này cũng công bố thành lập "Bộ Tư lệnh quân sự cấp cao về phục hồi trật tự", cơ quan sẽ điều hành quốc gia Tây Phi này cho đến khi có thông báo mới.

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân sự cấp cao, Dinis N'tchama, cho biết: "Xuất phát từ cam kết sâu sắc với các giá trị an ninh quốc gia, hòa bình dân sự, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của Guinea-Bissau, Bộ Tư lệnh quân sự cấp cao về phục hồi an ninh quốc gia và trật tự công cộng đang phản ứng trước việc phát hiện một kế hoạch đang được tiến hành nhằm làm mất ổn định đất nước chúng ta. Để thực hiện kế hoạch này, một lược đồ hoạt động đã được thiết lập bởi một số chính trị gia trong nước với sự tham gia của các trùm ma túy trong và ngoài nước, cùng với một nỗ lực thao túng kết quả bầu cử".

Binh lính tuần tra trên tuyến đường chính ở Bissau, Guinea-Bissau ẢNH: REUTERS

Ông cho biết cơ quan tình báo nhà nước đã phát hiện việc thực hiện kế hoạch này, bao gồm cả một kho vũ khí chiến tranh.

"Và cho đến khi toàn bộ tình hình được làm rõ một cách thích đáng và các điều kiện được phục hồi để trở lại hoàn toàn với tình trạng bình thường theo hiến pháp, Bộ Tư lệnh quân sự cấp cao về phục hồi an ninh quốc gia và trật tự công cộng đã quyết định: lập tức cách chức Tổng thống; đóng cửa, cho đến khi có thông báo mới, tất cả các cơ quan của nước Cộng hòa Guinea-Bissau; tạm ngừng, cho đến khi có thông báo mới, hoạt động của tất cả các cơ quan truyền thông; lập tức tạm dừng tiến trình bầu cử đang diễn ra; đóng cửa biên giới trên bộ, trên biển và vùng trời quốc gia; và thiết lập lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng", ông Dinis N'tchama thông báo thêm.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng gần trụ sở Ủy ban Bầu cử, dinh tổng thống và Bộ Nội vụ ngay trước khi thông báo được đưa ra. Một phóng viên của Reuters cho biết cuộc đấu súng kéo dài khoảng một giờ và dường như đã dừng lại trước 14 giờ. Chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.

Ủy ban Bầu cử dự kiến sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 27.11 từ cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 23.11, trong đó Tổng thống Embalo phải đối mặt với đối thủ Fernando Dias. Cả hai phe đều tuyên bố chiến thắng ở vòng đầu tiên.

Ông Embalo, người đang tìm cách trở thành tổng thống đầu tiên trong ba thập niên thắng cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, sau đó, nói với kênh truyền hình France 24 rằng: "Tôi đã bị phế truất"..

Guinea-Bissau đã trải qua ít nhất 9 lần đảo chính hoặc nỗ lực đảo chính kể từ khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1974. Ông Embalo, tại vị từ năm 2020, cho biết ông đã sống sót sau ba lần đảo chính. Các nhà phê bình cáo buộc ông sử dụng các cuộc khủng hoảng để biện minh cho các biện pháp trấn áp.