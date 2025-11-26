Khói lửa bao phủ khu chung cư Hồng Kông, 14 người thiệt mạng, nhiều người mắc kẹt

Một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po, (phía bắc Hồng Kông) vào hôm 26.11, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong khi đám cháy chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Biển lửa nuốt chửng khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po (Hồng Kông) ngày 26.11.2025 ẢNH: REUTERS

Lực lượng cứu hỏa đã vất vả chống chọi ngọn lửa dữ dội đến tận đêm khuya, khi khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa tháp 32 tầng, được bao bọc bằng giàn giáo tre và lưới xây dựng màu xanh lá cây. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định ngay lập tức.

Theo cơ quan cứu hỏa, rất khó tiếp cận các tầng trên của tòa tháp do sức nóng dữ dội, và việc khống chế ngọn lửa trở nên khó khăn hơn khi màn đêm buông xuống.

Khu nhà ở Wang Fuk Court (Hoằng Phúc Uyển), nơi đám cháy bắt đầu, có 2.000 căn hộ, bao gồm tám tòa nhà. Sở Cứu hỏa cho biết họ vẫn chưa có số liệu về số người có thể vẫn còn ở bên trong các tòa nhà.

Lửa trùm lên khu chung cư Hồng Kông, ít nhất 14 người thiệt mạng

Hàng chục cư dân bị sốc, nhiều người khóc nức nở, theo dõi từ các lối đi gần đó khi khói bốc lên từ khu phức hợp.

Trong số 14 người thiệt mạng đã được xác nhận có 1 lính cứu hỏa, Lãnh đạo Sở cứu hỏa cho biết hơn 16 người khác bị thương.